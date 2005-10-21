مسابقات پنج وزن به پايان رسيد

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين رقابتها با شركت تيمهاي روسيه، آذربايجان، ارمنستان وجمهوري اسلامي ايران در رده سني جوانان ودر روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته برگزارشد و با شناخت قهرمانان اوزان 50 ،55، 66، 96 و120 كيلوگرم به پايان رسيد. در اين رقابتها نتايج زيرحاصل شد:
رشته آزاد:
50 كيلو گرم:
1- حسن مراد قلي (ايران)
2- داشين اسكندرف (آذربايجان)
3- مسعود محمدي (ايران )
3- مجتبي مقدسي (ايران)
55 كيلو گرم:
1- ميخائيل زاهاروف (روسيه)
2- جيحون علي اف ( آذربايجان )
3- فائق اسكندرف ( آذربايجان )
3- سعيد رمضان گورتايف ( روسيه)
66 كيلو گرم:
1- آندره سمنسوف ( روسيه)
2- پيمان محمدي ( ايران)
3- حسن مرادي ( ايران)
3- حسن دارستاني ( ايران)
96 كيلوگرم:
1- تاختار تمرزوف ( روسيه)
2- رشيد سامي فوشين (روسيه)
3- احمد رسولي (ايران )
120 كيلوگرم:
1- امير راضي كماسي ( ايران)
2- مرتضي قضايي ( ايران)
3- محمدرضا علي اكبري ( ايران)
رشته فرنگي:
وزن 50 كيلوگرم:
1- رسول شمسي ( ايران)
2- دمير احمد خانوف (روسيه)
3- مهدي كوثري ( ايران)
3- عقيل داودي ( ايران )
55 كيلو گرم:
1- نوكو بورا ماگمدوف ( روسيه)
2- عبدالحميد پاپي ( ايران)
3- آرش باراني ( ايران)
3- وارژان پاكوپيان ( ارمنستان)
66 كيلو گرم:
1- روسلان بلخاروف ( روسيه)
2- الوين مرسيلف ( آذربايجان )
3- افشين بيابانگرد ( ايران)
3- مهرداد زارع ( ايران)
96 كيلو گرم:
1- رومان مارچنكو ( روسيه)
2- مجتبي كريم فر ( ايران)
3- آيدين صفراف ( آذربايجان)
120 كيلو گرم:
1- بوتو آنتن ( روسيه)
2- اسماعيل نظري ( ايران )
3- بشيرباباجان زاده ( ايران)
نظر شما