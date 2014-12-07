به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين ماجدي روز يكشنبه در جلسه ترويج و تدوین استانداردهای ملی در جمع کارشناسان استاندارد استان یزد و معاونان سازمان ملي استاندارد اظهار داشت: سال آينده هر كارشناس استاندارد بر اساس تجربياتي كه كسب كرده اند، دو پيشنهاد استاندارد به اداره كل استاندارد استان يزد ارائه دهد تا بررسي و تدوين شود.

وي با تاكيد بر لزوم همكاري بيش از پيش كارشناسان استاندارد در واحدهاي توليدي و صنعتي عنوان كرد: امسال در استان يزد ۴۶ استاندارد جديد در استان يزد تدوين خواهد شد.

ماجدي در بخش ديگري از سخنان خود از انعقاد تفاهم ‌نامه‌ هايي براي ايجاد آزمايشگاه تخصصي كاشي و سراميك و فولاد خبر داد و اظهار داشت: حتي در حوزه شيريني‌ هاي سنتي يزد نيز برنامه‌ هايي براي تدوين استاندارد داريم كه اميدواريم به زودي اجرايي شود.

وي با توجه به ظرفيت‌ هاي خوب پژوهشي و آزمايشگاهي استان يزد از معاون سازمان ملي استاندارد خواست تا دبيرخانه پژوهش استانداردهاي كشور را به استان يزد بدهند تا با توجه به ظرفيت ‌هاي هر بخش، پژوهش‌ هاي مورد نياز را با همكاري دانشگاه يزد انجام شود.

مديركل اسبق اداره كل استاندارد استان يزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: تلاش براي به كار گيري كارشناسان استاندارد در حوزه‌هاي تدوين استانداردها، آموزش و ترويج از مدت‌ها پيش آغاز شده اما به دليل محدوديت‌هاي منابع مالي از يك‌ سو و مقطعي بودن برخي از خدمات درخواستي از اين كارشناسان از سوي ديگر، اين امر ميسر نشد.

حسين حبيبي تاكيد كرد: اگر همه واحدهاي توليدي استان يزد بخواهند به استانداردهاي لازم برسند، افزايش نيروي انساني لازم است و با كمبود نيرويي فعلي، اين امر امكان‌ پذير نيست و به نظر مي‌رسد دولت بايد وارد كار شود و از كارشناسان استاندارد واحدهاي توليدي استان استفاده كند زيرا كارخانجات اغلب حاضر به هزينه در اين زمينه نيستند.

رئيس انجمن كارشناسان استاندارد استان يزد نيز در اين جلسه با بيان اينكه استاندارد و استانداردسازي هدف گذاري اصلي ماست، اظهار داشت: كارشناسان استاندارد بايد به جايگاه واقعي خود دست پيدا كنند.

عليرضا ارسلان عنوان كرد: يكي از رسالت هاي استاندارد، بالا بردن بهره وري در صنعت است.

وي با اشاره به فعاليت تشكل كارشناسان استاندارد استان يزد بيان كرد: اين تشكل آماده همكاري در زمينه ترويج و اجراي استاندارد و هرگونه اقدام در زمينه سياستهاي سازمان استاندارد است.