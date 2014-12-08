۷۹۶ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای زلزله زده دشتستان اختصاص یافت

حمید حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله سال گذشته در شهرستان دشتستان به چهار هزار و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی خسارت وارد کرد که از این تعداد یک‌هزار و ۸۰۰ واحد احداثی، یک‌هزار و ۷۰۰ واحد تعمییراتی و یک‌هزار و ۳۰۰ واحد دیگر نیز دیوار کشی بوده است.

وی به اقدامات صورت گرفته برای بازسازی این واحدها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پیشرفت واحدهای احداثی در این مناطق ۹۰ درصد است و تاکنون نیز ۸۲۶ واحد آن نیز به اتمام و بهره برداری رسیده است.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ادامه داد: برای احداث هر واحد مسکونی در این مناطق ۳۰۰میلیون ریال به صورت تسهیلات و بلاعوض پرداخت شده است.

احداث یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهرستان دشتستان

وی اضافه کرد: برای احداث یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهرستان دشتستان ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات و ۹۰ میلیارد ریال نیز کمک بلاعوض صورت گرفته است.

حیدری خاطر نشان کرد: جمع کمک‌های بلاعوض احداثی، تعمیراتی و دیوار کشی ۱۳۷ میلیارد ریال و تسهیلات نیز ۶۵۹ میلیارد ریال بوده است.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: برای زلزله سال گذشته در شهرستان دشتستان ۷۹۶ میلیارد ریال تسهیلات و کمک بلاعوض به واحدهای مسکونی پرداخت شده است.