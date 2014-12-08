تدوین طرحی برای احیاء چشمه های آب مدفون شده سنندج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاءالدین حسینی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج گفت: به دلیل عدم دلسوزی و بی توجهی مدیران شهری گذشته بسیاری از چشمه های آب سطح شهرسنندج مدفون شدند.

وی عنوان کرد: تدوین طرحی برای احیای این چشمه های آب یکی از نیازهای ضروری است که امیدواریم مسئولان شهرداری آن را پیگیری و اجرایی کنند.

وی بر ارتقای سطح تکریم ارباب رجوع در شهرداری های مناطق مختلف سطح شهرتاکید کرد و افزود: شهرداری ها یکی از نهادهایی است که تعداد ارباب رجوع آن بیشتر است لذا انتظار می رود کارکنان و مدیران این نهاد با مردم همواره برخورد مناسبی داشته باشند.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج اظهارداشت: در فصل زمستان برای یخ زدایی معابر و خیابان ها همواره از نمک استفاده می شود که این امر منجر به ایجاد آسیب و ضربه به محیط زیست می شود.

حسینی ادامه داد: باید به دنبال یافتن راهکاری برای جایگزینی ماده ای به جای نمک برای یخ زدایی معابر و خیابان ها باشیم.

یوسف اسدی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج هم در این جلسه عنوان کرد: در بسیاری از مناطق سطح شهر شاهد مسدود کردن پیاده روها به وسیله دست فروشان هستیم و نیاز به ساماندهی این مسئله است.

وی بیان کرد: در برخی از خیابان ها هم چندین خودروی فروش میوه در کنار هم به گونه ای پارک می کنند که تردد سایر وسایل نقلیه را با مشکل مواجه کرده و این مسئله منجر به شکایت مردمی شده است و که باید در راستای رفع این مشکل اقدام اساسی صورت گیرد.