جنبه هاي شادي بخش ماه رمضان را فراموش كرده ايم

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، محمد ميركياني، نويسنده حوزه كودك و نوجوان در حاشيه جشن نور و نيايش رمضان با اشاره به اين مطلب گفت : ماه رمضان ماه گشوده شدن درهاي رحمت خدا به روي بندگان و ماه لبريز شدن جامعه از نيكويي هاست و در ذات خود ماهي است لبريز از شادي.

وي قصه هاي قرآن را داراي بار شادي بخش فراوان خواند و اظهار داشت: پيروزي حق بر باطل به ويژه در قصه حضرت موسي شادي و اميد فراواني براي همه مخاطبان قصه هاي قرآني دارد.

اين نويسنده استفاده نويسندگان و هنرمندان از بخش هاي قابل فهم قرآن و خلق آثار شادي بخش برگرفته از زيبايي هاي قرآن را از ضرورت هاي توليد آثار براي كودكان و نوجوانان عنوان كرد.