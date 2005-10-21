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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۵۵

محمد ميركياني، نويسنده

جنبه هاي شادي بخش ماه رمضان را فراموش كرده ايم

چند سالي است كه جنبه هاي شادي بخش ماه مبارك رمضان كم رنگ شده و گرايش تازه پركردن فضاي جامعه از شادي به ويژه براي كودكان و نوجوانان، گرايشي مثبت و سازنده است.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، محمد ميركياني، نويسنده حوزه كودك و نوجوان در حاشيه جشن نور و نيايش رمضان با اشاره به اين مطلب گفت : ماه رمضان ماه گشوده شدن درهاي رحمت خدا به روي بندگان و ماه لبريز شدن جامعه از نيكويي هاست و در ذات خود ماهي است لبريز از شادي.

وي قصه هاي قرآن را داراي بار شادي بخش فراوان خواند و اظهار داشت: پيروزي حق بر باطل به ويژه در قصه حضرت موسي شادي و اميد فراواني براي همه مخاطبان قصه هاي قرآني دارد.

اين نويسنده استفاده نويسندگان و هنرمندان از بخش هاي قابل فهم قرآن و خلق آثار شادي بخش برگرفته از زيبايي هاي قرآن را از ضرورت هاي توليد آثار براي كودكان و نوجوانان عنوان كرد.

کد مطلب 243819

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