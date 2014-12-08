توجه ویژه به مشکلات شهری در بودجه سال آینده شهرداری سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، سید انوررشیدی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج گفت: در طول 15 ماهی که از عمردوره چهارم شورای اسلامی می گذرد خوشبختانه شهرداری سنندج اقدام به احیای هشت پروژه در سطح شهر کرد.

وی عنوان کرد: سرانه فضای سبز هم در این مدت افزایش داشته است ولی انتظار می رود در بودجه سال 94 به این مهم هم توجه اساسی شود.

وی اظهارداشت: شهرداری به ویژه معاونت خدمات شهری که رئیس هیئت مدیره 6 سازمان تاثیرگذار در امور شهری است، برنامه های و طرح های در شان مردم فرهنگی سنندج را در بودجه 94 تدوین کند.

این عضور شورای اسلامی شهر سنندج ادامه داد: با توجه به اینکه در سطح شهر شاهد احداث برج هایی هستیم می طلبد که آتش نشانی هم برای مواقع ضروری تقویت شوند تا در صورت بروز حادثه ای با مجهز بودن به تجهیزات لازم اقدام به اجرای عملیات کنند.

رشیدی اظهارداشت: در خصوص واگذاری زمین به سرمایه گذاران برای اجرای طرح های شهرداری مخالف هستم و این زمین ها باید در اختیار شهرداری باشد.

وی ادامه داد: شهرداری می تواند اقدام به احداث بازارچه هایی در قالب چندین غرفه نماید و سپس به متقاضیان واگذارکند تا به منبع درآمدی هم برای این نهاد تبدیل شود.

وی بیان کرد: از دیگر مسائل وموضوعاتی که نیاز است معاونت خدمات شهری در بودجه 94 شهرداری به آنها توجه ویژه ای داشته باشد بازیافت و مهار آب های سطحی است.