هشتمین «سینما حقیقت» به گام آخر رسید/ سرطان پایان زندگی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هشتمین جشنواره فیلم مستند «سینما حقیقت» به دبیری محمد مهدی طباطبایی نژاد شامگاه گذشته 16 آذرماه با مدیریت علی معلم به عنوان مجری و با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر، حبیب ایل بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوان، محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، هوشنگ مرادی کرمانی داستان نویس و جمعی از مستندسازان در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

جشنواره «سینما حقیقت» حقیقتی کامل‌تر را به نظاره نشست

در ابتدای این مراسم محمد مهدی طباطبایی نژاد ضمن خوش آمدگویی به مهمانان آیین اختتامیه این دوره از جشنواره فیلم مستند «سینما حقیقت» گفت: در حکایت نقل است که وفتی خداوند از خلقت آدمی فارغ شد، فرشتگان از او خواستند تا حقیقت را به آنان بنمایاند. خداوند آیینه‌ای به دست فرشتگان داد. فرشتگان که از خلقت آدمی به وجد آمده بودند با تماشای آیینه در حیرت شدند. آیینه در میان فرشتگان دست به دست می‌شد که ناگاه از عرش به زمین افتاد. تکه‌های آیینه هر یک به سویی شد. هر کس قطعه‌ ای یافت، خود را در آن دید و گمان کرد که این تمامِ حقیقت است؛ اما حقیقت میان مردمان بود و حقیقت کامل آنگاه حاصل شود که مردمان تکه‌های آیینه را به هم‌آورند.

دبیر هشتمین جشنواره فیلم مستند «سینما حقیقت» ادامه داد: واقعیت این است که سینمای مستند، وجهه نمادین از آیینه و حقیقت میان مردم است. سینمای ارزشمند مستند می خواهد زیبایی‌ها را نشان دهد و زشتی‌ها را بزداید. و حالا امروز به بهانه‌ هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» کنار هم جمع شده ایم تا تکه‌های آیینه‌ها را در قاب سینما گردهم آوریم و حقیقتی کامل‌تر را به نظاره بنشینیم.

طباطبایی نژاد با یادآوری درگذشتگان سینمای مستند گفت: می خواهم یادی کنم از کسانی که سال گذشته با ما همراه بودند اما امسال حضور ندارند. حامد خسروی مستندسازی که خیلی زود از میان ما رفت. حامد فیلمسازی بود که آرزوها در سر داشت و چشم امید ما بود. می خواهم یادی بکنم از کامبیز معنوی که از همکاران ما در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بود و با رفتن خود ما را داغدار کرد.می خواهم برای سلامتی همکاران عزیزم که با بیماری دست و پنجه نرم می کنند دعا کنم.

دبیر هشتمین جشنواره «سینما حقیقت» با اشاره به بیماری برخی از سینماگران گفت: برخی از دوستان سینماگر چون زاون قوکاسیان که اکنون در بیمارستانی در شهر وین تحت درمان است، حسین معززی نیا منتقد خوب سینما و مرتضی ندایی تهیه کننده سینمای مستند که اساسا این سینما به او مدیون است درحال درمان بیماری خود هستند و از خدا سلامتی این بزرگان را می خواهیم.

نوای ساز ابوالحسن صبا در سینما حقیقت پیچید

در ادامه نماهنگی از شرایط و بیماری مرتضی ندایی به عنوان تهیه کننده سینمای مستندساز با این مضمون که سرطان پایان راه نیست پخش شد و طباطبایی نژاد گفت: این کلیپ توسط همسر مرتضی ندایی ساخته شد تا به خودمان یادآوری کنیم امید سرمایه زندگی است و نباید یک لحظه از این جان مایه حایت غافل شد.

وی خاطرنشان کرد: مرتضی ندایی از جوانی عاشق ابوالحسن صبا بود و به همین خاطر اسم پسر خود را صبا گذاشت. حال اینکه امشب صبا ندایی برای پدر خود قطعاتی از موسیقی ابوالحسن خان صبا را اجرا می کند.

پس از پایان صحبت های طباطبایی نژاد صبا ندایی همراه با پدرو مادر خود روی صحنه آمد و در حضور حاضران در تالار اندیشه قطعاتی از قطعات صبا را با ویولن خود برای پدرش اجرا کرد.

پس از پایان این بخش از برنامه جوایز بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی اهدا شد. بهمن نامور مطلق معاون هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی در این بخش از برنامه به ظرفیت های سینمای مستند در جهت حمایت از هنرهای سنتی اشاره کرد و گفت: سینمای مستند صدای بلند هنرهای سنتی است و باید اعتراف کنم که سینما پیچیده ترین هنر است که به زبانی ساده، زیبا و همه فهم می تواند شرایط معرفی هنر ایرانی را فراهم کند.

وی تصریح کرد: سینمای مستند حافظه فرهنگی جامعه ایران است و دستاوردهای این سینما به ثبت خاطره ختم می شود. سینمای مستند سینمایی منتقد و دلسوز و جسور است که به درستی می تواند گفتمان هنرهای ایرانی و صنایع دستی را مطرح کند.

نامور مطلق در پایان عنوان کرد: صنایع دستی و هنرهای سنتی در جهت معرفی میراث معنوی و فرهنگی ایران نیاز به حمایت از سوی فیلمسازان و مستندسازان دارد که امیدوارم این حمایت به انحای مختلف صورت گیرد.

فیلمسازان اصفهانی با یادآوری نام زاون قوکاسیان تقدیر شدند

در ادامه برگزاری آیین اختتامیه هشتمین جشنواره «سینما حقیقت» از زاون قوکاسیان، رضا مهیمن و محمود کیانی فلاورجانی به عنوان مستندسازان اصفهانی تقدیر شد و در ادامه مستندسازان جوان و برجسته اصفهانی روی صحنه آمدند و در کنار فیلمسازان پیشکسوت اصفهان مورد تقدیر قرار گرفتند.

یکی از بخش های جالب در مراسم اختتامیه، اهدای نشان فیروزه جشنواره «سینما حقیقت» به «هدی هانیگمان» مستندساز هلندی بود.

«هدی هانیگمان» مستندساز هلندی پس از دریافت نشان فیروزه گفت: نمی دانم این سکه ها چقدر ارزش دارد اما خوب می دانم از زمانی که ادبیات می خواندم مشتاق ادبیات ایران بودم. اولین بار در روتردام هلند فیلمی از سینمای ایران دیدم و آن را به خاطر دارم.

این مستندساز افزود: باور دارم سینمای مستند و داستانی ایران در دنیا بهترین است. در همه جای دنیا ساختن مستند هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر ممیزی با مشکلاتی روبه رو است، اما این هنرها هستند که لذت زندگی را می سازند.

هانیگمان در پایان گفت که می تواند ساعت ها درباره سینمای مستند حرف بزند. او همچنین از مدیر امور بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و گروه بین الملل جشنواره «سینماحقیقت» سپاسگزاری کرد.

پس از پایان صحبت های این مستندساز، قطعاتی از موسیقی ایرانی با آواز محمد معتمدی و همراهی گروه همراه اش اجرا شد که اجرای این قطعات با استقبال حاضران و به خصوص مهمان خارجی مواجه شد.

شب های اختتامیه جشنواره های سینمایی بلند و به یاد ماندنی است

حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در ادامه این مراسم ضمن آرزوی سلامتی برای بیماران با اشاره به مرتضی ندایی گفت: چهره سینماگر مرتضی ندایی را می شناسم و می دانم که این بزرگوار عاشق زبان و ادبیات فارسی است. زمانی که من در موسسه اکو مسئولیت داشتم شاهد بودم برای زنده نگه داشتن زبان پارسی در کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان تلاش بسیار می کرد و همیشه در دیدارهایی که با هم داشتیم توصیه های سینمایی نمی کرد و فقط تاکید داشت که خط و زبان پارسی را در کشورهای منطقه پارسی زبان به خصوص تاجیکستان دریابیم.

رئیس سازمان سینمایی با بیان این مطلب که شب های برگزاری اختتامیه جشنواره های سینمایی بلند است، افزود: شب های اختتامیه جشنواره های سینمایی بلند و به یاد ماندنی است و همه ما به بلندی این شب ها عادت داریم و هر کاری می کنیم که شب ها کوتاه تر شود نمی شود و یقین دارم امسال در جشنواره فیلم فجر هم که برخی از سیمرغ ها را هم حذف و عکاسان را نیز عصبانی کردیم باز شب بلندی در مراسم اختتامیه خواهیم داشت.

دستم را به سوی دستگاه ها و ارگان ها دراز کردم

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است سینمای مستند سینمای فرهیخته است. به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان وقتی از عظمت و شکوه سینمای ایران صحبت می شود و از چشمه های خروشان آن یاد می کنند، به خودمان می بالیم و این افتخارات را مدیون بزرگان سینما هستیم که قله ها را برایمان ترسیم کردند.

ایوبی همچنین خاطرنشان کرد: به عنوان یک ایرانی و مسلمان افتخار می کنم نام کشورم با سینما در دنیا مطرح است. خوشحالم که در بین مردم این همه جوش و خروش می بینم. من از همه مدیران فرهنگی می خواهم که این همه تلاش برای بیان حقیت را ببینند و از این همه استعداد و قابلیت استفاده کنند.

رئیس سازمان سینمایی تصریح کرد: سینما زبان معاصر و گویا و خلاقانه است. من دستم را به سوی همه دستگاه ها و ارگان ها برای همکاری با سینماگران دراز کردم و همچنان در آسمان دراز مانده است و هنوز پاسخی دریافت نکرده ام.

صدای حقیقت در نهایت شنیده می شود

این مدیر سینمایی ادامه داد: کار سینما حقیقت بیان حقایق است. این حقایق به کام همه شیرین نیست و گاهی تلخ می شود اما تلخی هم از مزه های خداست. شما مستندسازان حقیقت را ثبت و ضبط می کنید و سخنان شما که ریشه در حقیقت دارد خواندنی و ماندنی است.

وی افزود: اگر حالا شنیده نشود، بالاخره روزی شنیده خواهد شد .سال گذشته قول دادیم گروه «هنر و تجربه» را راه بندازیم که فضایی برای نمایش آثار مستند و سینمایی خاص فراهم شود. خوشبختانه این اتفاق افتاد و مخاطبان هم از سینمای مستند استقابل کردند. این تجربه نشان داد مردم سینمای مستند را دوست دارند.

ایوبی در پایان با ابراز خرسندی از ادغام جایزه شهید آوینی با جایزه سینما حقیقت گفت: پرداخت مجزا به فیلم های مستند بخش شهید آوینی باعث شد تا این بخش از جشنواره به خوبی دیده شود و در جشنواره سینما حقیقت به درستی جا گیر شود.