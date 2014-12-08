به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در موسسه آموزش عالی سهروردی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حالیکه اوایل انقلاب ظرفیت کل دانشگاه های کشور ۱۰۰ هزار نفر بود، امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی تنها در استان قزوین بیش از ۱۲۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند که از این تعداد ۷۷ هزار نفر دانشجویان شهرستان قزوین هستند.

وی با اشاره به روحیه ظلم ستیزی و آزادیخواهی دانشجویان و نقش آنان در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جوانان انقلابی این مرز و بوم در سال های پس از انقلاب اسلامی با تسخیر لانه جاسوسی و جان فشانی در هشت سال دفاع مقدس، در راه تحکیم پایه های انقلاب نوپای ملت ایران و دفاع از کیان میهن اسلامی نقش آفرینی کردند.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش دانشگاه ها و موسسات علمی در موفقیت های کشورمان طی سال های اخیر اظهار داشت: امروز جوانان این مرز و بوم با تکیه بر ایمان به خدا همواره در عرصه های علمی از جمله در المپیادها و دستیابی به علوم نوین مانند سلول های بنیادین و درمان برخی از بیماری ها به قله های افتخار دست یافته اند.

فرماندار قزوین دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را نتیجه اعتماد به جوانان وتقویت روحیه خودباوری ملت ایران دانست وافزود: با وجود کارشکنی کشورهای صاحب تکنولوژی هسته ای که حاضر نبودند این فناوری در اختیار ملت ایران قرار گیرد دانشمندان جوان این مملکت موفق به بومی سازی این دانش شده اند.

وی ضمن قدردانی از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تصریح کرد: در این مذاکرات با پشتیبانی مقام معظم رهبری ضمن رعایت خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی، از تشدید تحریم ها جلوگیری شد.

موسوی ادامه داد: تنش زدایی در روابط خارجی و آزادسازی بخشی از درآمدهای بلوکه شده کشور از دیگر موفقیت های تیم مذاکره کننده هسته ای است.

فرماندار قزوین ایجاد فضای آرامش و عقلانیت، تنش زدایی در سیاست خارجی و داخلی را از جمله دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید اعلام کرد و گفت: دولت در ایجاد زمینه رفاه اقتصادی و اجتماعی با مهار رشد تورم و اجرای طرح سلامت گام های موثری برداشته است که امیدواریم با خارج شدن کشور از شرایط رکود تورمی این موفقیت ها تداوم یابد.

در پایان این مراسم از تعدادی از دانشجویان برتر موسسه آموزش عالی سهروردی قزوین تجلیل شد.