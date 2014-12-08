16 آذرماه سند افتخار دانشجویان ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشکده الغدیر زنجان، به 16 آذرماه روز دانشجو اشاره کرد و افزود: دوران دانشجویی شیرین تر مرحله زندگی است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان رسالت بسیار بزرگی بر دوش دارند اظهار داشت: دانشجویان با توجه به اینکه در سنگر علم تحصیل می کنند یک قدم جلوتر از دیگران است و باید نسبت به توسعه همه جانبه کشور تلاش جدی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دانشجویان باید از این دوران طلایی استفاده بهینه را داشته باشند چرا که با گذشت زمان نیاز به علم بیشتر می شود.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: دانشجویان با توجه به روشنفکری که دارند باید نسبت به توسعه جامعه بیشتر از اقشار جامعه تلاش کنند.

وی افزود: دانشجویان باید درجهت افزایش علم خود تلاش کنند و استقلال علمی ایران را تثبیت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد:امروز که دشمن با جنگ نرم وارد عمل شده دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم وظیفه سنگینی را بر دوش دارند.

حجت الاسلام خاتمی گفت: دانشجویان باید امروز راه دانشجویان شهید را ادامه بدهند و در مسیر ولایت فقیه و رهبری حرکت کنند.