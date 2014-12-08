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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۹:۲۵

حجت الاسلام خاتمی:

16 آذرماه سند افتخار دانشجویان ایرانی است

16 آذرماه سند افتخار دانشجویان ایرانی است

زنجان -نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: روز 16 آذرماه سند افتخار دانشجویان ایرانی بوده و دوران طلایی برای جوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشکده الغدیر زنجان، به 16 آذرماه روز دانشجو اشاره کرد و افزود: دوران دانشجویی شیرین تر مرحله زندگی است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان رسالت بسیار بزرگی بر دوش دارند اظهار داشت: دانشجویان با توجه به اینکه در سنگر علم تحصیل می کنند یک قدم جلوتر از دیگران است و باید نسبت به توسعه همه جانبه کشور تلاش جدی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دانشجویان باید از این دوران طلایی استفاده بهینه را داشته باشند چرا که با گذشت زمان نیاز به علم بیشتر می شود.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: دانشجویان با توجه به روشنفکری که دارند باید نسبت به توسعه جامعه بیشتر از اقشار جامعه تلاش  کنند.

وی افزود: دانشجویان باید درجهت افزایش علم خود تلاش کنند و استقلال علمی ایران را تثبیت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد:امروز که دشمن با جنگ نرم وارد عمل شده دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم وظیفه سنگینی را بر دوش دارند.

حجت الاسلام خاتمی گفت: دانشجویان باید امروز راه دانشجویان شهید را ادامه بدهند و در مسیر ولایت فقیه و رهبری حرکت کنند.

کد مطلب 2438215

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