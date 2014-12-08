به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادری در نشستی با فرمانداران استان هرمزگان با تاكید بر اینكه ما به عنوان مسئول باید رفتار مناسبی با مردم داشته و از تكبر دوری كنیم، عنوان كرد: فرمانداران باید وقت و انرژی خود را صرف انجام كارهای ماندگار در شهرستان ها كنند تا مردم از این اقدامات سود ببرند.

وی ادامه داد: تقویت اقتصاد و توجه ویژه به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال از جمله مهمترین برنامه هایی است كه باید در اولویت كار فرمانداران قرار گیرد.

استاندار هرمزگان در ادامه بر لزوم نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی در شهرستان ها اشاره كرد و افزود: فرمانداران با سركشی از ادارات و پروژه های مختلف در شهرستان ها بر عملكرد دستگاه ها نظارت كنند تا شاهد بهبود روند كارها باشیم.

جادری تصریح كرد: خدمت به مردم فرصت بزرگی است كه در اختیار ما قرار گرفته و نباید در این زمینه كوتاهی كنیم و باید با تمام وجود در راستای خدمت به مردم گام برداریم.