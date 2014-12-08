به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور عزتی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در سالن همایش های دانشگاه زنجان افزود: اگر جنبش های دانشجویی می خواهند زنده بمانند و کارکرد داشته باشند باید به فکر این باشند که آرزوهای مملکت را برآورده سازند و ایران را در بالاترین نقطه مادی و معنوی قرار دهند که این همان آرزوی شهیدان انقلاب بود و اعتقاد داشتند دین ما دین دنیا و آخرت است و بر این اساس تلاش داشتند کشور را هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی به بالاترین حد برسانند.

وی ادامه داد: کسی که ادعای روشنفکری می کند نباید با موفق شدن گروه خود به فکر پست و مقام و کارگزاری باشد و وقتی کارگزار شد، دیگر روشنفکر نیست و نمی توان دین را بهانه گرفتن پست های دنیوی کرد.

سردار عزتی افزود: اگر جنبش های دانشجویی می خواهند زنده بمانند و کارکرد داشته باشند باید به فکر این باشند که آرزوهای مملکت را برآورده سازند و ایران را در بالاترین نقطه مادی و معنوی قرار دهند که این همان آرزوی شهیدان انقلاب بود. آنها اعتقاد داشتند دین ما دین دنیا و آخرت است و بر این اساس تلاش داشتند کشور را هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی به بالاترین حد برسانند.

وی تصریح کرد: قانون کاپیتولاسیون که در زمان شاه ایجاد شده بود به معنای تحقیر ملت ایران بود و حالا آیا به نظر شما فقر و فساد و رشوه همین کار را با ملت ایران نمی کند.

سردار عزتی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به آرمان ها کار سختی در پیش داریم و در این راه ممکن است گروهی با شما باشند و گروهی مخالف شما باشند ولی نباید در راه رسیدن به هدف و با کسب موفقیت به فکر پست و مقام باشیم زیرا کسی که حالت روشنفکری دارد وقتی کارگذار شود دیگر روشنفکر نیست.

وی درباره جریان های دانشجویی در ایران عنوان کرد: در ایران جنبش دانشجویی همانند جریان روشنفکری تبیین نشده است و در جریان های سیاسی و گفتمان اندیشه سابق و معمولا در محافل مختلف جنبش دانشجویی و تعامل اندیشه هرکس خود را حق مطلق می کند و هیچ کس حاضر نیست دیگری را قبول کند.

عضو دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جنبش دانشجویی در متن منافع ملی تعریف می شود و جنبش دانشجویی در شاخه محفل سیاسی نیست هرچند بسیار لازم و طبیعی است.

وی خاطر نشان کرد: در نظام مستقر مفهومی به نام جنبش دانشجویی وجود ندارد و برخی به اشتباه جنبش دانشجویی را یک جزء از شاخه سیاسی دانسته اند که این یکی از دلایل افول جنبش های دانشجویی است.

وی با تبریک روز دانشجو افزود: 16 آذر سال 1332 اگر روز تولد جنبش دانشجویی نباشد قطعا یکی از بزرگترین حوادث جامعه دانشجویان دیروز و امروز است.

در این مراسم که با حضور دانشجویان پرشور در دانشگاه زنجان همراه بود رئیس این دانشگاه با تبریک روز دانشجو این قشر را کانون نشاط و دانایی و نیز مایه نشاط ملت دانست.

وی تصریح کرد: من به شور و نشاطی که دانشجویان در دانشگاه می آفرینند افتخار می کنم و حضور شور انگیز دانشجویان در این روز بزرگ خاطره ای به یاد ماندنی برای دانشگاه زنجان خواهد بود.

خلیل جمشیدی با بیان اینکه دانشجو و دانشگاه در تمام عرصه ها پیشتاز بوده است، افزود: دانشجو آرمان خواه است و آزادی اندیشه از مطالبات اوست و برای اینکه این خواسته تحقق یابد باید دانشجو فضای سیاسی آرام و منطقی داشته باشد.