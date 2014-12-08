افزایش ۱۵ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی از بندر لنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی زاده" ضمن ارایه گزارشی از عملکرد هشت ماهه سال ۹۳ بندر تجاری لنگه، با اعلام خبر فوق گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۰۶هزار و۷۱۴ تن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد.

وی از افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی در بندر لنگه خبر داد و افزود: ۲۸۳ هزار و ۲۴۸ تن کالا درهشت ماهه سال ۹۳ از طریق این بندر به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.

مکی زاده اضافه کرد: طی این مدت، ۱۲۸هزار تن کالای غیر نفتی به بندر تجاری لنگه وارد شد که ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه به رونق۱۲ درصدی کابوتاژ غیر نفتی در این بندر اشاره و میزان آن را ۸۰ هزار تن اعلام کرد.

وی افزود: خودروی سواری، برنج، شکر، گندم، روغن خوراکی، سویا، میوه و تره بار، مواد معدنی، پارچه و الیاف عمده کالاهایی است که از مبدأ یا به مقصد امارات عربی متحده، کشورهای آسیانه میانه و عراق وارد، صادر و یا ترانزیت شده است.

مکی زاده از رشد هفت درصدی تخلیه خودروهای ترانزیتی در این بندر طی هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۶۶ هزار دستگاه خودرو در این بندر تخلیه شد.

به گفته وی، طی این مدت ۴هزارو ۴۹۸ فروند شناور وارد این بندر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد بیشتر است.

وی در پایان مجموع تردد از بندر لنگه به کشورهای حوزه خلیج فارس را ۳۹ هزار نفر عنوان کرد.