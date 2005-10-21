سازمان ليگ كشتي نحوه ميزباني تهراني ها را مشخص كرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" براين اساس تيمهاي تهراني گروه A ( تامين اجتماعي - نفت تهران - نيروي زميني ارتش ) ازسالن مهندس توفيق جهانبخت براي مراسم وزن كشي استفاده مي كنند ومسابقات آنها درسالن شهداي هفتم تير تهران برگزارمي شود.

درمورد تيمهاي تهراني گروه B ( پاس تهران وشهيد معتمدي ) نيزمقررگرديد مراسم وزن كشي ومسابقات اين دوتيم درسالنهاي اختصاصي انجام شود.

تيم پاس تهران درسالن شهيد دستگردي و تيم شهيد معتمدي ( كارگران) درسالن اختصاصي خود درمجموعه ورزشي كارگران ميزبان حريفان خود خواهند بود. نشاني وشماره تماس سالنهاي اختصاصي باشگاههاي پاس وكارگران به شرح ذيل است:

پاس تهران: شهرك اكباتان - فاز يك - خ مخابرات - مجموعه ورزشي شهيد دستگردي

شهيد معتمدي: ميدان راه آهن - خ شوش - ميدان هرندي - خ خزانه بخارايي، مجموعه ورزشي كارگران