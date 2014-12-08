استادان افغان برای فرصت مطالعاتی به ایران بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين ديدار دكتر فرهادي با اشاره به مشتركات ديني، فرهنگي و تاريخي بين دو كشور ايران و افغانستان، خواستار بررسي و اجرايي شدن مفاد تفاهم نامه منعقده جهت گسترش روابط علمي و فناوري بين دو كشور شد.

وزير علوم در ادامه با تأكيد بر فعال شدن كميته مشترك جهت اجرايي شدن بندهاي تفاهم نامه همكاري علمي بين دو كشور گفت: ما دو كشور برادر و هم دين و همكار هستيم و تمام بندهاي تفاهم نامه همكاري بايد جامع تر وسريع تر عملياتي شود.

فرهادي در بخش ديگري از سخنان خود با قبول پذيرش نخبگان افغاني در دانشگاههاي ايران گفت: ما ميتوانيم به استادان دانشگاه هاي افغانستان نيز در قالب فرصت هاي مطالعاتي خدمات مناسبي ارائه كنيم.

وي همچنين پذيرش 500 بورسيه سالانه براي دانشجويان افغاني جهت تحصيل در دانشگاه هاي كشور مان را مورد تأكيد قرار داد.

در ادامه اين ديدار محمد محقق معاون رئيس اجرايي دولت افغانستان با قدرداني از وزير علوم كشورمان خواستار برگزاري آزمون هاي سراسري در افغانستان از طريق سازمان سنجش آموزش كشورمان شد.

وي همچنين از دكتر فرهادي تقاضا كرد كه پذيرش دانشجويان افغاني در رشته هايي همچون معدن و هوافضا در دانشگاه هاي ايران افزايش يابد .

همچنين در پايان اين ديدار مقرر شد اعضاي كميسيون مشترك اجراي مفاد تفاهم نامه همكاري منعقده بين دو كشور تا يك ماه آينده معرفي شوند .

در اين ديدار دكتر حسين سالار آملي قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل ، دكتر عبدالحسين فريدون مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي ، دكترابوالحسن رياضي معاون امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان و همچنين سفير افغانستان در ايران و هيئت همراه معاون رئيس اجرايي دولت افغانستان نيز حضور داشتند.