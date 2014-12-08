به گزارش خبرگزاری مهر، با فرا رسیدن فصل سرد سال، دمای هوا کاهش پیدا کرده و بیماری های شایعی مانند سرماخوردگی، آلرژی، حساسیت و ... شیوع پیدا می کنند. اما اکنون یک سوال مطرح می شود: چگونه می توان از سرماخوردگی در امان ماند و علیه سرما تاخت؟

در پاسخ باید گفت با تغییر شیوه تغذیه ای به سادگی می توان بدن را نسبت به سرما و بیماری سرماخوردگی بیمه کرد. مصرف خوراکی هایی مانند سبزیجات، میوه ها و محصولات دریایی که سرشار از مینرال هستند، بسیار مفید هستند. از سوی دیگر، با فرا رسیدن فصول سرد معمولا با کمبود انرژی مواجه می شویم که این موضوع را می توان با تغذیه صحیح جبران کرد.

سبزی ها، میوه های تازه، کلم بروکی، گل کلم، مصرف خوراکی های سرشار از ویتامین سی (باعث افزایش قدرت دفاعی بدن می شوند)، ویتامین B1، ویتامین A و E ، پتاسیم، مرکبات (پرتقال، نارنگی، نارنج، گریپ فروت، ...) به خصوص کیوی که غنی از ویتامین سی است.

خوراکی های سم زدا (لیمو ترش)، عدم مصرف غذاهای چرب، خوراکی های حاوی منیزیم (اسفناج، گوجه فرنگی، مغز بادام، فندق، تخمه کدو، موز، انجیر خشک، غلات سبوس دار و البته مکمل های دارویی)، خوراکی های حاوی پروتئین (آجیل ها، دانه های روغنی، تخم مرغ و پنیر ) غلات کامل، مغزها و دانه‌های روغنی، ماهی سرشار از اسیدهای چرب امگا3، خوراکی های حاوی زینک، سلنیوم، آهن، ویتامین های گروه B، ادویه (زردچوبه، دارچین حاوی آنتی اکسیدان) عدم زیاده روی در مصرف گوشت قرمز، جوانه گندم، محصولات لبنی، شکلات، موز، چای، قهوه و چای های گیاه، سیر و پیاز به دلیل دارا بودن آلیون و الیسین و ترکیبات ضد میکروبی، مهمترین سلاح علیه سرماخوردگی هستند و در نهایت، سوپ غذایی فوق العاده علیه سرماخوردگی است.