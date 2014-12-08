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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۹:۲۵

اعلام زمان ثبت نام کنکور 94/ الزام شرکت در آزمون برای دانشگاه آزادیها

اعلام زمان ثبت نام کنکور 94/ الزام شرکت در آزمون برای دانشگاه آزادیها

كليه‌ متقاضیان شركت‌ در دوره‌های روزانه‌ ،نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه حضوری، مجازی، پرديس خودگردان، پيام‌ نور و غيرانتفاعی‌ها و کدرشته‌های تحصيلی با آزمون دانشگاه آزاد می توانند در کنکور 94 شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاريخ‌ ثبت‌نام‌ و شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1394 از روز يكشنبه 19 بهمن ماه 93 منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌ رساني سازمان به نشاني www.sanjesh.org آغاز و در روزسه شنبه 28 بهمن ماه 93 پايان مي‌پذيرد.

داوطلبان مي‌توانند در مهلت مقرر براي شركت در آزمون سراسري سال 1394 ثبت‌نام کنند.

متقاضيان تحصيل در آن دسته از كدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش آنها براساس آزمون است باید توجه داشته باشند از آنجا كه پذيرش در رشته هاي دانشگاه آزاد نیز از طريق همين آزمون صورت خواهد گرفت لذا ضرورت دارد متقاضيان در آزمون سراسري سال 1394 ثبت‌نام و در تاريخ مقرر در جلسه آزمون شركت کنند.

آزمون سراسري سال 1394 در روزهای 21، 22 و 23 خردادماه 94 برگزار خواهد شد و اطلاعيه تكميلي ثبت نام آزمون در تاريخ های 6 و 13 بهمن ماه 93 منتشر خواهد شد.

کد مطلب 2438268
زهره بال

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