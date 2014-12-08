اقدامات فرهنگی موجب کاهش رشد جمعیت کیفری زندان های کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی شامگاه یکشنبه در جمع اصحاب رسانه استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات فرهنگی انجام گرفته در زندان های استان شاهد کاهش 30 درصدی جمعیت کیفری بوده ایم.

وی افزود: دین اسلام دین رافت اسلامی است و از این رو در زندان ها با تکیه بر آمنوزه های دینی و طرح های قرآنی بسیاری از زندانیان به راه و مسیر درست زندگی کردن هدایت می شوند.

معاون دادگستری کردستان بیان کرد: یکی از برنامه های فرهنگی طرح قرآنی است که از سال 89 در زندان‌ های کردستان آغاز شد و همین امر تا حد زیادی مانع از تکرار جرم شده و به نوعی بازدارندگی را در بین زندانیان ایجاد کرد.

بابایی با اشاره به این مطلب که اجرایی برنامه های فرهنگی در محلات جرم خیرز و نواحی منفصل شهری از دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای کاهش جرم است، یادآور شد: ایجاد خانه‌ های سلامت قرآنی در محلات و نواحی منفصل شهری سنندج توانسته در کاهش جرم و آمار زندان های استان نقفش بسزایی را ایفا کند.

وی ادامه داد: خانه ‌های سلامت در مساجد و محلات با اولویت محلات جرم ‌خیز و حاشیه ‌ای مستقر است که در آن با محوریت قرآن، مباحث پیشگیری از وقوع جرم و نیز مباحث مختلف دینی و اجتماعی توسط مربیان مجمع قرآن سنندج و مربیان آموزش ‌دیده معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارائه می ‌شود.

معاون دادگستری کردستان گفت: همچنین طرح جامع آموزش پیشگیری از وقوع جرم در مدارس از برنامه‌ های این معاونت است و تا کنون 10 هزار دانش ‌آموز در 25 مدرسه سنندج از آموزش‌ های این طرح برخوردار شده ‌اند.

بابایی با اشاره به تهدیدات مختلف در حوزه های فرهنگی اظهار داشت: در اجرای این طرح، موارد و خطرات و پیامدهای مربوط به استفاده از ماهواره، فضای مجازی، موبایل و طلاق توسط 30 نفر از مربیان مورد بحث قرار می ‌گیرد.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌ های سلامت در محلات استان نیز از دیگر اقدامات معاونت دادگستری در کاهش جرایم به وسیله آموزش و فرهنگ سازی است و اعضای این کارگروه را معتمدین و متنفذین محلات تشکیل می ‌دهند.

معاون دادگستری کردستان بیان کرد: معتمدین در قالب این کارگروه آسیب‌ های اجتماعی محلات شناسایی می شود و برای آنها راه‌ کارهایی از سوی اعضای کارگروه به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ارائه می ‌شود.

بابایی در بخش پایانی سخنان خود به رافتهای اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: دین اسلام دین رافت اسلامی و دادگستری با تکیه بر دستورات الهی و سیره و روش پیامبران و امامان از تعین جرم و مجازات مجرمین استفاده می کند.

وی در پایان گفت: بخشش و هدایت کردن مسلمان به راه و مسیر درست یکی از تکالیف دین است و خوشبختانه در چند سال اخیر یکی از اولویت های کاری دادگستری کردستان هدایت مجرمان به راه راست با مباحث فرهنگی و دینی بوده است.