اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی ازنکات قابل توجه اردوی کنونی، عدم حضور برخی از چهره های عنواندار و باتجربه تیم ملی کشتی فرنگی است که مطمئنا غیبت آنان میدان را برای عرض اندام و تلاش بیشتر جوانان اردونشین بیشتر خواهد کرد.
طبق اعلام فدراسیون کشتی اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 25 آذرماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:
59 کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محمد فقیری (تهران) محمد نوربخش (تهران) مهدی یونسی فر (کهکیلویه و بویراحمد)
66 کیلوگرم: امید نوروزی (فارس) محمدعلی گرایی (فارس) عرفان سعادتی فر (لرستان)
71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) برومند اصلان (لرستان) رامین طاهری (خوزستان)
75 کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) پیام بویری (خوزستان) وحید بابایی جعفری (تهران)
80 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) علی زینتی رفاه (قم) مسعود مرادی (خوزستان)
85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (خوزستان) حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران)
98 کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) قاسم رضایی (مازندران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)
130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) آرمان نظری (لرستان) پوریا عباسی (فارس) بابک رزم پوش (مازندران)
سرمربی: احد پازاج
مربیان: ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، بهروز جمشیدی، مهدی شربیانی و حمید باوفا
پزشک: تورج ملک محمدی
متخصص تغذیه: رامین امیرساسان
فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی
سرپرست: حسن رنگرز
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