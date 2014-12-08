اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی ازنکات قابل توجه اردوی کنونی، عدم حضور برخی از چهره های عنوان‌دار و باتجربه تیم ملی کشتی فرنگی است که مطمئنا غیبت آنان میدان را برای عرض اندام و تلاش بیشتر جوانان اردونشین بیشتر خواهد کرد.

طبق اعلام فدراسیون کشتی اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 25 آذرماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محمد فقیری (تهران) محمد نوربخش (تهران) مهدی یونسی فر (کهکیلویه و بویراحمد)

66 کیلوگرم: امید نوروزی (فارس) محمدعلی گرایی (فارس) عرفان سعادتی فر (لرستان)

71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) برومند اصلان (لرستان) رامین طاهری (خوزستان)

75 کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) پیام بویری (خوزستان) وحید بابایی جعفری (تهران)

80 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) علی زینتی رفاه (قم) مسعود مرادی (خوزستان)

85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (خوزستان) حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران)

98 کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) قاسم رضایی (مازندران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) آرمان نظری (لرستان) پوریا عباسی (فارس) بابک رزم پوش (مازندران)

سرمربی: احد پازاج

مربیان: ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، بهروز جمشیدی، مهدی شربیانی و حمید باوفا

پزشک: تورج ملک محمدی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

سرپرست: حسن رنگرز