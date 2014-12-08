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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

از امروز در خانه کشتی؛

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آغاز شد

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آغاز شد

فرنگی‌کاران دعوت شده به مرحله جدید اردوی تیم ملی روز گذشته در خانه کشتی تهران گردهم آمدند تا تمرینات خود را از صبح امروز آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی ازنکات قابل توجه اردوی کنونی، عدم حضور برخی از چهره های عنوان‌دار و باتجربه تیم ملی کشتی فرنگی است که مطمئنا غیبت آنان میدان را برای عرض اندام و تلاش بیشتر جوانان اردونشین بیشتر خواهد کرد.

طبق اعلام فدراسیون کشتی اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 25 آذرماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محمد فقیری (تهران) محمد نوربخش (تهران) مهدی یونسی فر (کهکیلویه و بویراحمد)

66 کیلوگرم: امید نوروزی (فارس) محمدعلی گرایی (فارس) عرفان سعادتی فر (لرستان)

71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) برومند اصلان (لرستان) رامین طاهری (خوزستان)

75 کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) پیام بویری (خوزستان) وحید بابایی جعفری (تهران)

80 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) علی زینتی رفاه (قم) مسعود مرادی (خوزستان)

85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (خوزستان) حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران)

98 کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) قاسم رضایی (مازندران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) آرمان نظری (لرستان) پوریا عباسی (فارس) بابک رزم پوش (مازندران)

سرمربی: احد پازاج

مربیان: ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، بهروز جمشیدی، مهدی شربیانی و حمید باوفا

پزشک: تورج ملک محمدی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

سرپرست: حسن رنگرز

کد مطلب 2438275

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