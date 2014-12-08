صنایع مازندران نوسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی صبح دوشنبه در جلسه با مدیر بانک اقتصاد استان، با بیان اینکه اجرای طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع سبب پویایی واحدهای تولیدی می شود، اظهار داشت: ارائه تسهیلات برای نوسازی سبب می شود تا مشکلات صنایع کوچک برطرف شود.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش صنعت شده است گفت: برگزاری جلسان ماهانه در سطح معاونان و كارشناسان شركت و بانك مهر اقتصاد می تواند در بهبود روند اعطای تسهیلات به بخش تولید و صنعت مؤثر باشد.

عسگری مدیر امور شعب بانك مهر اقتصاد مازندران نیز، سرمایه گذاری در بخش تولید را مهمترین اولویت این بانک بیان کرد و گفت: با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی می توانیم برای رونق اقتصادی استان گامهای موثری برداریم.

وی بیان داشت: پرداخت تسهیلات مناسب برای واحدهای تولیدی از برنامه های این بانک بوده که امیدواریم شاهد رونق اقتصادی بخش تولید در استان باشیم.

۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در مازندران فعالیت دارند.