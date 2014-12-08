زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد دوره فراگیر نوبت پانزدهم دانشگاه پیام نور از 14 دی 93 آغاز و تا 21 دی ماه ادامه خواهد داشت .

داوطلبان ورود به این دوره می توانند در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

همچنین دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر از طریق پایگاه مذکور و پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir در موعد مقرر قابل دسترسی خواهد بود.

به داوطلبان پیشنهاد شده است با توجه به زمان اندک ثبت نام، در همان روزهای اولیه ثبت نام کنند.

بر اساس پیش بینی های به عمل آمده آزمون دانشپذیری دوره مذکور در تاریخ 4 اردیبهشت 1394 برگزار می شود.