رسیدگی به نیازهای دینی و اجتماعی بر اساس اولویت از محل موقوفات عام

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه گزارش عملکرد خوبی از سازمان اوقاف توسط رئیس این سازمان ارائه شد اظهار داشت: در عین حال مهم آن است که خبررسانی کافی در این زمینه صورت بگیرد زیرا این امر سبب جلب اعتماد مردم به امر وقف می‏‌‏شود.

وی با اشاره به اینکه اگر مردم به کار وقف اعتماد داشته باشند به سمت سازمان اوقاف می‌آیند خاطرنشان کرد: مردم تمایل دارند باقیات الصالحاتی از خود بر جای بگذارند و یکی از راه‏‌‏های تحقق این امر، خبر رسانی کافی و لازم است.

این مرجع تقلید گفت: در میان کارهایی که اوقاف می‏‌‏تواند انجام دهد اولویت‏‌‏هایی وجود دارد؛ باید به سراغ اولویت‏‌‏ها رفت هرچند موقوفه‌هایی هستند که نیت خاصی دارند و باید در همان راه مصرف شوند.

وی داد: موقوفاتی وجود دارند که عام بوده و دست سازمان اوقاف در این زمینه باز است و می‏‌‏تواند اولویت‏‌‏ها را در نظر بگیرد که یکی از مهمترین آنها، مناطق محروم هستند که به خانه عالم، مسجد، مدرسه، کتابخانه، حمام و ... نیاز دارند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به برخی مناطق محرومی که شیعیان در سختی به سر می‏‌‏برند، گفت: باید به این افراد رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: دومین اولویت، حوزه‌های علمیه هستند؛ عزاداری و مسائل دیگر خوب هستند ولی متبرعین در این موارد بسیارند و می‏‌‏تواند از تبرعات استفاده کرد؛ اگر موقوفات عام وجود دارند می‌توان از آنها برای حوزه‌های علمیه استفاده کرد.

استاد حوزه علمیه قم اعزام مبلغان دینی را یکی دیگر از اولویت‏‌‏های مصرف موقوفات عام دانست و عنوان داشت: مبلغان می‌توانند بسیاری از امور را در مناطق محروم بر عهده بگیرند و کمک حال مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است فهرستی از اولویت‏‌‏های جامعه مشخص شوند تا از عواید موقوفات برای رفع مشکلات استفاده کرد.

آیت‏‌‏الله مکارم شیرازی به نشر کتاب‌های ضروری برای جامعه به عنوان یکی دیگر از اولویت‏‌‏ها اشاره کرد و افزود: اصول عقاید، اخلاق، ولایت، امر به معروف و نهی از منکر و مسائلی از این دست موضوعاتی هستند که باید در قالب کتاب‌های خوب به تبیین آنها پرداخت و از محل عواید موقوفات عام باید نسبت به این امر همت گمارد.

این مرجع تقلید بیان داشت: از دیگر موارد می‌توان به این مورد اشاره کرد که از محل عواید موقوفات عام باید به فکر دانشجویان هم باشیم؛ اعتکاف دانشجویی، هیئت‌های عزاداری در دانشگاه‌ها و مواردی مانند اینها سبب می‏‌‏شود جوانان ما تحت تاثیر بمباران فکری و اعتقادی دشمنان قرار نگیرند.

وی با اشاره به مشکلات مالی برخی دانشجویان نخبه گفت: کمک به این افراد از محل موقوفات عام سبب می‏‌‏شود مردم به دین و سنت حسنه وقف جذب شوند.

آیت‏‌‏الله مکارم شیرازی با تاکید بر احیای موقوفاتی که هنوز شناسایی نشده‌اند تصریح کرد: باید به تدریج موقوفاتی را که در اختیار غاصبان آنهاست شناسایی و احیا کرد تا دست سازمان اوقاف هم در پرداختن به اولویت‏‌‏ها بازتر شود.

راه اندازی ۲۴۰۰ مرکز فرهنگی و قرآنی در بقاع متبرکه سراسر کشور

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این دیدار با اشاره به طرح جامعه سامان‌دهی موقوفات در سراسر کشور اظهار کرد: بر این اساس و با کار و تلاش همه کارکنان و مدیران، بیش از ۵۰۰ وقف نامه را جمع آوری، اسکن و آرشیو کرده ایم تا دقیقا بر اساس نیات واقفان عمل شود.

حجت‌الاسلام علی محمدی افزود: عواید موقوفات در طول یک سال گذشته برای موارد مختلفی همچون ۲۴ هزار مورد کمک به خانواده‌های نیازمند، ۹۷۰۰ مورد کمک به بیماران، اعزام ۱۲۸۰ نفر به مشهد مقدس و اعزام ۲۰۰ نفر به عتبات عالیات هزینه شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه از دیگر موارد مصرف عواید موقوفات عام می توان به تعمیر، ساخت و کمک به حوزه‌های علمیه در حدود ۱۹ میلیارد تومان اشاره کرد گفت: علاوه بر این ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مساعدت برای برپایی مراسم عزاداری امام حسین(ع) در کنار کمک به ۳۰۸۳ مورد کمک به هیئت‌های مذهبی هم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اعزام روحانیون به بقاع متبرکه در قالب خیمه‌های معرفت نیز ۴۱۷ مورد بوده است.

محمدی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود دو هزار وقف توسط مردم به ثبت رسیده است خاطرنشان کرد: ارزش این موقوفات نیز بالا بوده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در سال جاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مسابقات مختلف قرآنی اوقاف شرکت کرده‌اند گفت: در سال ۹۰ که رهبر معظم انقلاب خواستار افزایش تعداد حافظان قرآن شدند، سازمان اوقاف تصمیم گرفت طی چهار سال یک میلیون نفر حافظ قرآن تربیت کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از هزار نفر از طلاب در طرح حفظ موضوعی قرآن کریم شرکت کردند.

محمدی با اشاره به دایر کردن ۲۴۰۰ مرکز قرآنی و فرهنگی در بقاع متبرکه سراسر کشور عنوان کرد: در مناسبت‌های مذهبی هم مجالسی در آستان مقدس امامزادگان برگزار می‌شود.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از چاپ و انتشار کتابچه‌هایی با موضوع حضرت زهرا(س)، خطبه غدیر و ... در مناسبت‌های گوناگون گفت: کتابچه‌ای هم با عنوان «سبک زندگی حسینی» در شمارگان ۲۰۰ هزار نسخه چاپ شده و همین تعداد را هم برای کتابچه خطبه حضرت زینب(س) در مجلس یزید داشتیم.

وی به عمران و آبادانی بقاع متبرکه اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه‌های سازمان اوقاف، بزرگداشت مقام امامزادگان است که در شهرهای مختلف برگزار شده و تاثیر خوبی در رونق بقاع متبرکه داشته است و علاوه بر این طرح جامعی برای عمران و نوسازی ابنیه امامزادگان تهیه کرده‌ایم که در سال جاری ۱۳۰۰ بقعه در دست اقدام هستند.

محمدی بیان کرد: در طول چند سال اخیر اقدامات عمرانی در ۳۷۰۰ بقعه متبرکه صورت گرفته یا در حال انجام است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه امسال ۲۰ میلیارد تومان از محل بودجه‌های دولتی برای کمک به مساجد در نظر گرفته شد گفت: احداث، تکمیل و تعمیر مساجد در این طرح انجام شده است.