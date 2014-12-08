اطلاع رسانی کافی از عملکرد اوقاف صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه گزارش عملکرد خوبی از سازمان اوقاف توسط رئیس این سازمان ارائه شد اظهار داشت: در عین حال مهم است که اطلاع رسانی کافی در این زمینه صورت بگیرد، زیرا این امر سبب جلب اعتماد مردم به امر وقف می‏‌‏شود.

وی با اشاره به اینکه اگر مردم به کار وقف اعتماد داشته باشند به سمت سازمان اوقاف می‌آیند خاطرنشان کرد: مردم تمایل دارند باقیات الصالحاتی از خود بر جای بگذارند و یکی از راه‏‌‏های تحقق این امر، خبر رسانی کافی و لازم است.

این مرجع تقلید گفت: در میان کارهایی که اوقاف می‏‌‏تواند انجام دهد اولویت‏‌‏هایی وجود دارد؛ باید به سراغ اولویت‏‌‏ها رفت هرچند موقوفه هایی هستند که نیت خاصی دارند و باید در همان راه مصرف شوند.

وی ادامه داد: موقوفاتی وجود دارند که عام بوده و دست سازمان اوقاف در این زمینه باز است و می‏‌‏تواند اولویت‏‌‏ها را در نظر بگیرد که یکی از مهمترین آنها، مناطق محروم هستند که به خانه عالم، مسجد، مدرسه، کتابخانه، حمام و ... نیاز دارند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به برخی مناطق محرومی که شیعیان در سختی به سر می‏‌‏برند گفت: باید به این افراد رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: دومین اولویت، حوزه های علمیه هستند؛ عزاداری و مسائل دیگر خوب هستند ولی متبرعین در این موارد بسیارند و می‏‌‏تواند از تبرعات استفاده کرد؛ اگر موقوفات عام وجود دارند می توان از آنها برای حوزه های علمیه استفاده کرد.

استاد حوزه علمیه قم اعزام مبلغان دینی را یکی دیگر از اولویت‏‌‏های مصرف موقوفات عام دانست و عنوان داشت: مبلغان می توانند بسیاری از امور را در مناطق محروم بر عهده بگیرند و کمک حال مردم باشند. لازم است فهرستی از اولویت‏‌‏های جامعه مشخص شوند تا از عواید موقوفات برای رفع مشکلات استفاده کرد.

آیت‏‌‏الله مکارم شیرازی به نشر کتاب های ضروری برای جامعه به عنوان یکی دیگر از اولویت‏‌‏ها اشاره کرد و افزود: اصول عقاید، اخلاق، ولایت، امر به معروف و نهی از منکر و مسائلی از این دست موضوعاتی هستند که باید در قالب کتاب های خوب به تبیین آنها پرداخت و از محل عواید موقوفات عام باید نسبت به این امر همت گمارد.

این مرجع تقلید بیان داشت: از دیگر موارد می توان به این مورد اشاره کرد که از محل عواید موقوفات عام باید به فکر دانشجویان هم باشیم؛ اعتکاف دانشجویی، هیئت های عزاداری در دانشگاه ها و مواردی مانند اینها سبب می‏‌‏شود جوانان ما تحت تاثیر بمباران فکری و اعتقادی دشمنان قرار نگیرند.

وی با اشاره به مشکلات مالی برخی دانشجویان نخبه گفت: کمک به این افراد از محل موقوفات عام سبب می‏‌‏شود مردم به دین و سنت حسنه وقف جذب شوند.

آیت‏‌‏الله مکارم شیرازی با تاکید بر احیای موقوفاتی که هنوز شناسایی نشده اند تصریح کرد: باید به تدریج موقوفاتی را که در اختیار غاصبان آنهاست شناسایی و احیا کرد تا دست سازمان اوقاف هم در پرداختن به اولویت‏‌‏ها بازتر شود.