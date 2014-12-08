نظامیان غربی تا پایان ماه افغانستان را ترک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"عبدالله عبدالله"، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در گفتگو با روزنامه ساندی تایمز همچنین اظهار داشت: نیروهای غربی بسیار زود افغانستان را ترک می‌کنند.

وی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: نیروهای تحت حمایت ناتو بسیار سریع در حال خروج بوده و قرار است تمام نیروهای نظامی تا پایان ماه جاری افغانستان را ترک کنند.

این مقام افغان همچنین تاکید کرد: ما به علت اختلافات حامد کرزای با رهبران غربی زمان زیادی را در سال جاری از دست دادیم.



با این حال دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس تاکید کرده که سایر کشورها پوشش هوایی برای افغانستان فراهم می‌کنند.