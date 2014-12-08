  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹

عبدالله عبدالله:

نظامیان غربی تا پایان ماه افغانستان را ترک می کنند

نظامیان غربی تا پایان ماه افغانستان را ترک می کنند

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان از خروج زودهنگام نظامیان غربی از کشورش خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"عبدالله عبدالله"، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در گفتگو با روزنامه ساندی تایمز همچنین اظهار داشت: نیروهای غربی بسیار زود افغانستان را ترک می‌کنند.

وی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: نیروهای تحت حمایت ناتو بسیار سریع در حال خروج بوده و قرار است تمام نیروهای نظامی تا پایان ماه جاری افغانستان را ترک کنند.

این مقام افغان همچنین تاکید کرد: ما به علت اختلافات حامد کرزای با رهبران غربی زمان زیادی را در سال جاری از دست دادیم.

با این حال دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس تاکید کرده که سایر کشورها پوشش هوایی برای افغانستان فراهم می‌کنند.

کد مطلب 2438318
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها