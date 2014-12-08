خانواده شهيد مصطفی احمدی ‌روشن در قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز دانشجو و سالروز شهادت سه آذر اهورایی، یکشنبه شب با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین از مقام شامخ شهدا و خانواده‌ شهید هسته‌ای دكتر مصطفی احمدی‌روشن در آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تجلیل شد.

مرتضی موسی‌خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در این مراسم اظهارداشت: از ابتدای انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و پس از آن نیز مقام معظم رهبری همواره بر لزوم توجه به دانشگاه و علم‌آموزی تاكید داشتند و این مساله اصلی‌ترین عامل پیشرفت كشور پس از انقلاب شكوهمند اسلامی ایران بوده است.

وی با مقایسه‌ جایگاه علمی ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی، افزود: در سایه‌ این توجهات، كشور ما امروز به قطب بزرگ تولید علم بدل شده است و یكی از كشورهای پیشرفته و پیشرو جهان محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به مقام والای شهیدان، به دانشجویان حاضر در مراسم توصیه كرد كه با تحصیل و جهاد در راه علم، ادامه‌ دهنده‌ی راه شهدا باشند.

پدر شهید مصطفی احمدی‌روشن نیز در این مراسم با قدردانی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و ابراز خرسندی از حضور در این دانشگاه، شهدا را الگویی برای زندگی سایرین دانست.

وی گفت: شهیدان با وجود نعمت‌های اخروی كه در آن دنیا در اختیار دارند، وقتی در محضر خداوند حاضر می‌شوند از او می‌خواهند كه به این دنیا بازگردند و بار دیگر طعم شهادت را بچشند كه این نشان می‌دهد شهد شهادت چقدر شیرین است.

پدر شهید احمدی روشن با اشاره به سجایای اخلاقی شهید مصطفی احمدی‌روشن، ادامه داد: خدا را شاهد می‌گیرم كه افتخار پدر شهید احمدی‌روشن بودن را با دنیا عوض نمی‌كنم.

پدر شهید احمدی‌روشن تصریح كرد: اگر بخواهم ویژگی‌های مصطفی را بیان كنم، کلام بسیار طولانی خواهد شد، اما شهید احمدی‌روشن، همواره احترام به پدر و مادر را سرلوحه‌ كارهای خود قرار می‌داد و همان‌طور كه در قرآن كریم نیز توصیه شده، بیش از اندازه به من و مادرش احترام می‌گذاشت.

وی با اشاره به جنگ نرم و هجمه‌های اخلاقی غرب علیه جوانان ایران اسلامی و ناهنجاری‌های موجود در جامعه، گفت: شهدا به شهادت نرسیدند كه ما برای آن‌ها گریه كنیم، آن‌ها رفتند تا ما با سربلندی و عزت زندگی كنیم، این باعث می‌شود عزت ما از بین نرود، بنابراین باید قدر خون شهدا را بدانیم و از این سرزمین پاسداری كنیم.

قاضی‌زاده هاشمی نماینده سابق مردم مشهد مقدس در مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این مراسم بود كه با اشاره به تاریخ معاصر كشور و تحول در نظام‌های حاكم در ایران گفت: مردم ایران از زمانی با پادشاهان و حاكمان خود به مشكل خوردند كه آن‌ها تبدیل به ایادی و جیره‌خواران خارجی‌ها شدند.

وی ادامه داد: البته به هر حال مدل حكومت سلطنتی و شاهنشاهی در هیچ زمانی دلخواه مردم نیست، زیرا مبتنی بر نظر اكثریت و دستورات الهی نیست، اما تا پیش از آن، حاكمان توسط مردم تحمل می‌شدند.

قاضی‌زاده با اشاره به نقش سیاست‌گذاران هرجامعه در سرنوشت مردم، تصریح كرد: حمله‌ اقتصادی و تحریم‌ها زمانی اثر می‌كند كه سیاست‌گذاران اصلی باور خود را از دست داده باشند و تسلیم شوند. اما سیاست‌مدار واقعی تسلیم نمی‌شود و بر این باور است كه مسیر میان‌بر و نزدیك‌تر را پیدا می‌كند تا فشار دشمن بر او و جامعه اثر نكند.

نماینده سابق مردم مشهد مقدس در مجلس شورای اسلامی افزود: بستر علم و فن‌آوری در دو زمینه شكل می‌گیرد، اول آن‌كه مردم یک جامعه در روش زندگی و منش خود تغییر ایجاد كنند و دیگر آن‌كه طرز تفكر مدیران آن جامعه دگرگون شود.

وی ضمن بیان مثال‌هایی از استعمارگری نظم نوین جهانی، گفت: این نظام كه همان نظام آمریكایی و سلطه‌طلب است، برای پیشرفت هر كشوری حد و مرزی تعیین كرده كه آن كشور در آن حوزه‌ مشخص حق تولید دارد، اما طبق آن هیچ كشوری حق تولید مكتب ندارد. اگر ما معتقدیم كه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد هویت و ماهیت خود را داشته باشد و پیشرفت كند نباید بگذاریم شكل زندگی مردم آمریكایی شود و هم چنین نگذاریم كه مدیران ما مرعوب این نظام سلطه شوند.

در پایان این مراسم با تقدیم هدیه‌ای به پدر شهید مصطفی احمدی‌روشن از خانواده‌ گرامی این شهید تجلیل شد.