سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: دولت این گونه وانمود می‌‌کند که یارانه گندم و آرد را به نانوایان پرداخت کرده و افزایش قیمتی برای نان نخواهد داشت اما آنچه شاهد هستیم افزایش قیمت نان است که به گفته دولت، این ناشی از افزایش قیمت سوخت و افزایش قیمت نیروی انسانی است.

وی افزود: البته تردیدی نیست که وقتی یک کیلو آرد، 30 درصد افزایش قیمت داشته باشد، هزینه کارگر نهایتا روزانه با افزایش مبلغ جزیی همراه است. اگر در مجموع محاسبه کنیم یک نانوایی با 30 درصد افزایش قیمت نان، روزانه درآمد قابل توجهی بدون اینکه یارانه گندم از آن کم شود، خواهد داشت این در حالی که به یارانه نان مردم هم چیزی اضافه نشده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: این مساله برای مردم امر دشواری خواهد بود. با این شرایط 70 درصد مردم که قشر ضعیف و متوسط را تشکیل می‌دهند، با مشکلات بسیاری مواجه خواهند بود.

موسوی لارگانی گفت: اگر در زمان دولت قبل قیمت نان افزایش یافت، از طرف دیگر برای هر نفر 4500 تومان یارانه نان در نظر گرفته‌اند اما در شرایط فعلی، قیمت نان افزایش پیدا کرده بدون اینکه دیناری به یارانه نقدی مردم اضافه شود.

نماینده مردم فلاورجان افزود: دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد تا با در نظر گرفتن مصرف سوخت یک نانوایی و نیروی کار آن، نسبت به افزایش قیمت نان اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: قوت قالب اکثر مردم نان است، اما افزایش قیمت ناگهانی آن فشار زیادی به امر معیشت این قشر از مردم وارد خواهد کرد.