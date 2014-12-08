به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حمید در دیدار با سفیر ویتنام، با اشاره توانمندی های نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی مشهد با بیش از ۲۰ سال فعالیت، هرساله شاهد برگزاری ۵۰ رویداد نمایشگاهی است و برای نخستین بار در سال آینده برگزاری ۷۰ نمایشگاه ملی و بین المللی را در دستور کار خود دارد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی مشهد با توجه قدمت خود آسیای میانه به محور صنعت نمایشگاهی این منطقه تبدیل شده است، افزود: برنامه توسعه تجاری و همکاری های اقتصادی ایران در آسیای میانه در مشهد اجرایی می شود و از این رو نمایشگاه بین المللی مشهد به عنوان بزرگترین مرکز تحولات تجاری منطقه، برنامه ریزی گسترده ای را در دستور کار قرار داده است.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد تصریح کرد: کریدور شمال به جنوب آسیای میانه به دریای آزاد می تواند با همکاری های گسترده دو کشور ایران و ویتنام، تاثیرات ویژه ای در تحولات تجاری این منطقه داشته باشد.

سفیر کشور ویتنام نیز با اشاره جایگاه کشور ویتنام در شرق آسیا، به توانمندی های دو کشور در توسعه همکاری های تجاری ایران و ویتنام اشاره کرد و گفت: آماده برگزاری نمایشگاه های دوجانبه ای در زمینه های اختصاصی و تخصصی و در بخش فروش، معرفی و ارایه توانمندیهای میان دوکشور هستیم.

"نگوین هنگ تاک " افزود: نمایشگاه ها می توانند سبب حضور متخصصان و تولیدات اختصاصی دو کشور در شهرهای شاخص ایران و ویتنام باشند و از این طریق نیازهای دوکشور در بخش ها و زمینه های مشخص تامین شود.

سفیر ویتنام با اشاره به برنامه ریزی در جهت افزایش سطح همکاری های دو کشور تصریح کرد: کشور ویتنام در زمینه های کفش و چوب بیش از پیش توانمندیهای گسترده ای دارد و از طرفی، کشور ایران در بخش های پتروشیمی، پلیمر، کشاورزی می تواند اقدام به برگزاری نمایشگاه های تخصصی و اختصاصی کند.