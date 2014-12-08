تظاهرات گسترده در بحرین علیه توافق منامه و لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با انتشار گزارشی از اعتراض گسترده مردم بحرین به توافقنامه اخیر منامه و لندن درخصوص ایجاد یک پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس خبر داد.

بر اساس این گزارش تظاهرات گسترده ای به سازماندهی نهادهای فعال بحرینی در زمینه حقوق بشر در خیابانها و میادین مهم بحرین طی روز و شب گذشته صورت گرفت.

شرکت کنندگان در این تظاهرات خواهان اخراج "ایان لیندسی" سفیر انگلیس در بحرین شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین اعطای چنین امتیازی به انگلیس و ایجاد پایگاه نظامی انگلیس در بحرین را به عنوان حق السکوتی در مقابل نقض حقوق بشر در بحرین که علیه شیعیان این کشور اعمال می شود، توصیف کردند.

چندین نهاد بین المللی از جمله دیده بان حقوق بشر نیز از این اقدام انگلیس و بحرین انتقاد کردند.

شایان ذکر است بر اساس توافقنامه ای که اخیرا میان بحرین و انگلیس منعقد شد، پایگاه نظامی دائمی انگلیس در بندر سلمان واقع در منامه ایجاد خواهد شد.