به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت 12 نفره متشکل از غلامرضا کاظمی دینان، محمد آفریده، مهتاب کرامتی، مونا زاهد، یزدان عشیری، خاتون شهبازی، شهرزاد اسفرجانی، فرید فرخنده کیش، مهدی یادگاری، حسین نظری، ضیاءالدین صبوری و مهدی یارمحمدی است.

در ادامه کارنامه کاری این هیئت 12 نفره مرور می‌شود:

غلامرضا کاظمی دینان

کارشناسی ارشد ارتباطات، بازنشسته بانک ملی‌ ایران

مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی بانک ملی ایران، مشاور عالی مدیر عامل بانک صادرات، رییس هیئت مدیره انجمن روابط عمومی استان تهران، رییس شورای روابط عمومی سیستم بانکی

دبیرجشنواره ترافیک و رسانه، مشاور ارتباطات مدیرعامل بانک سامان، مشاور ارتباطات مدیرعامل بانک ملت، مشاور ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری تهران، رییس شورای سیاستگذاری پنجمین سمپوزیوم روابط عمومی، قائم مقام دبیر کنفرانس بین المللی روابط عمومی

محمد آفریده

کارشناس الهیات، نویسنده، تهیه کننده و مجری طرح

کارشناس فرهنگی سینما در بنیاد سینمایی فارابی، مسئول تأمین فیلم و سریال اداره کل تأمین برنامه خارجی سیما، مدیر تولید و مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیأت موسس کانون فیلمنامه نویسان ایران، دبیر چندین دوره جشنواره‌های فیلم مستند (سینما حقیقت)، میراث فرهنگی تمدن ایران (یادگار)، فیلم کوتاه تهران، فرهنگ و صنعت، جایزه بزرگ شهید آوینی (ویژه برترین مستندهای سال)، عضو هیأت انتخاب و داوری چندین دوره جشنواره‌های فیلم فجر، کودک و نوجوان، دفاع مقدس

مهتاب کرامتی

کارشناس میکروبیولوژی، بازیگر سینمای ایران

کاندیدای دریافت جایزه از هجدهمین جشنواره فیلم فجر، دارنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن مکمل برای بازی در فیلم «بیست» در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر، سفیر صلح و حسن نیت یونیسف در ایران

مونا زاهد

کارشناسی ارشد روانشناسی، نویسنده، كارگردان، تهیه‌كننده، طراح صحنه و لباس، نقاش

دریافت جوایز متعدد از جشنواره‌هایی نظیر:میلان، چك،‌هامبورگ، یاماگاتا، سینما دو ریل، كورك، كراكو،آنكارا،عرب و ایرانی نیویورك، استرالیا، زنان سوئد، لوساس فرانسه و...، عضو شورای مركزی كانون كارگردانان خانه سینماگران جوان، ساخت بیش از ده مستند علمی و پژوهشی برای دانشگاه U.C.L.A

یزدان عشیری

کارشناسی علوم سیاسی، مدیر روابط عمومی و نویسنده

مدیرروابط عمومی جشنواره فیلم فجر، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینما، مدیر روابط عمومی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک ونوجوان، مدیر روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم وارش (چهار دوره)، مدیریت ارتباطات و امور رسانه‌ای جشنواره تئاتر دفاع مقدس (دو دوره)، مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران (چهار سال)، مدیر روابط عمومی جشن بزرگ نویسندگان و منتقدان خانه سینما، مدیر روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم شهر

خاتون شهبازی

فوق لیسانس ارتباطات و تبلیغات، مشاور بازرگانی و تبلیغات

مدیر ارتباطات و تبلیغات پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل، مدیر کانون آگهی و تبلیغات پرکاس، 4 دوره عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه خورشید

شهرزاد اسفرجانی

مشاور ارشد ارتباطات بازاریابی، مدرس و هدایتگر برند

مدیر آتلیه شرکت تبلیغاتی کارپی، مدرس طراحی بسته بندی در دانشگاه آزاد اسلامی، عضوهیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی ایران (برای 4 سال)، مدرس ومشاوره آموزشی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

فرید فرخنده کیش

کارشناسی مدیریت استراتژیک، تهیه کننده سینما

مشاوره هنری و مدیریت اجرایی، برنامه ریزی و روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم رشد، مدیریت برنامه ریزی گروه هنر، فنی و حرفه ای، مدیریت هماهنگی جشنواره‌های فرهنگ ایران زمین و یادگار، مدیریت اجرایی چشم انداز سینمای مستند فرانسه و لبنان و فلسطین، معاونت امور استان‌های انجمن سینمای جوانان ایران

مهدی یادگاری

کارشناسی ارشد بازاریابی و تبلیغات، مدیرتامین و برنامه صدا و سیما

عضو هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر، عضو هیات انتخاب داوران جشنواره سینما حقیقت، عضو هیات داوران فیلم‌های ورزشی

حسین نظری

کارشناس روانشناسی، کارشناس فرهنگی

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد استان مرکزی، کارشناس ناظر اداره کل جشنواره‌ها و مجامع سینمایی سازمان سینمایی، ناظر دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم امام رضا (ع)، مدیرمسئول موسسه نیلافرهنگ، طراح و مدیر اجرایی جشنواره فیلم نان، کارشناس فنی و داور جشنواره تولید ملی و حمایت اغز کار و سرمایه اصفهان

سیدضیاءالدین صبوری

دکترای روابط بین المللی، روزنامه نگار

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علمی روابط بین المللی، مدرس دانشگاه، تالیف کتاب و مقالات در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل.

مهدی یارمحمدی

فارغ التحصیل رشته فیزیک، فیلمساز، تهیه کننده و توزیع کننده فیلم‌های کوتاه و مستند

دبیر جشن فیلم کوتاه مستقل خورشید، مدیر و موسس پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل، عضو انجمن مستند سازان خانه سینما، دریافت لوح تقدیر از سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی، حضور در جشنواره‌های داخلی و بین المللی و کسب جوایز متعدد

به گزارش مهر، «چهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل خورشید» به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل، دی ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.