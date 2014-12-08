لزوم صیانت از دستاوردهای جنبش دانشجویی/دولت ازنقدسازنده استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد طی سخنانی ضمن تبریک روز دانشجو گفت: سیاستی که دولت تدبیر و امید در تقویت دانشگاهها به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی دارد به طور جدی توسط مدیریت ارشد استان نیز دنبال و تلاش می شود که با حمایت و تقویت این نهاد جفایی که طی هشت سال گذشته به آن رفته جبران شود.

شاهرخی روز دانشجو را روز بزرگداشت و تجلیل منزلت و جایگاه رفیع دانشجو دانست و افزود: مهمترین ویژگی جنبش دانشجویی استکبارستیزی و دین باوری است که در همه سال های طولانی فعالیت آن دیده می شود و نقطه عطف آن نیز روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ است.

وی افزود: وقتی که استکبار جهانی به دنبال کودتای ننگین سال ۳۲ به دنبال تثبیت جایگاه خود در کشور بود واکنش و ایستادگی دانشجویان در مقابل این موضوع و شهادت چند نفر از دانشجویان در تاریخ مبارزات دانشجویی ماندگار شد.

شاهرخی استکبارستیزی و حضور همراه با شعور دانشجویان را مهمترین وجه فعالیت ها و مبارزات دانشجویی برشمرد و گفت: این خصوصیت در فعالیت های دانشجویی همواره بوده و کماکان ادامه دارد و ما در عرصه های مختلف تاریخ معاصر کشورمان شاهد آن هستیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: این ویژگی را می توان در صحنه های مختلف از جمله شرکت آگاهانه و پرشور دانشجویان همراه و همگام با سایر اقشار جامعه در جریان مبارزات علیه حکومت طاغوت، همراهی با آرمانهای متعالی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و پس از آن حضور حماسی و غرور آفرین در دوران دفاع مقدس مشاهده کرد.

شاهرخی افزود: همچنین در دوران سازندگی نیز دانشجویان با تلاش های گسترده و پرثمر علمی و پژوهشی و دستیابی به فنآوری های نوین که سرآمد همه آنها بحث بومی سازی فعالیت های صلح آمیز هسته ای است دنیا را وادار به تعظیم در برابرعظمت کار خود کرده اند.

وی مهمترین وظیفه دانشجویان را در حال حاضر صیانت از دستاوردهای این جنبش دانست و گفت: دانشجویان بایستی با سرلوحه قرار دادن روحیه دین باوری و استکبار ستیزی و تبعیت از رهنمود های ولی فقیه به طی این مسیر غرورآفرین ادامه دهند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وعده های دولت تدبیر و امید بحث صداقت و شفافیت است که در استان نیز با جدیت پیگیری می شود. وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید فضای باز سیاسی را می پسندد و از نقدهای سازنده استقبال می کند گفت: البته بین نقد سازنده و سیاه نمایی تفاوتهای زیادی وجود دارد که باید این تفاوت ها در نظر گرفته شود.

شاهرخی در ادامه با اشاره به اینکه برای تحقق وعده های داده شده توسط دولت و عملیاتی شدن آنها نخست بایستی همه چیز بر مبنای عقلانیت و اعتدال پیش رفته و دوم آن که افراد شایسته در مصدر امور قرار گیرند گفت: در این راستا دولت از خودسری ها و افراط و تفریط و بداخلاقی های سیاسی بیزار است و به هیچ وجه آن ها را تأیید نمی کند.