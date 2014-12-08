به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار اردبیل صبح دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه دو تن از معاونین فرماندار اردبیل تصریح کرد: استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی دشت اردبیل در برنامه های فرمانداری دنبال می شود.

جواد زنجانی گفت: سیاست استفاده بهینه از منابع به ویژه منابع آبی از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط و فرمانداری دنبال می شود تا بتوانیم مصرف منابع را مدیریت کنیم.

وی افزود: بر همین اساس ارائه تسهیلات به کشاورزان جهت تغییر شیوه های آبیاری در دستور کار قرار گرفته است و مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به این منظور در اختیار جهاد کشاورزی استان است.

فرماندار اردبیل تاکید دارد که باید از منابع دشت اردبیل محافظت کرد تا بتوان در حین کاهش مصرف به ارزش افزوده و رونق اقتصادی بیشتر دست یافت.

زنجانی با اذعان به اینکه ۵۰ درصد جمعیت استان نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر در مرکز استان ساکن هستند، افزود: امسال بسیاری از پروژه های راکد شهرستان فعال شده است.

رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل دلیل رونق فعالیت های عمرانی را در افزایش اعتبارات عنوان کرد و گفت: به غیر از اعتبارات ملی امسال اعتبارات استان و شهرستان ۱۱ برابر افزایش داشته که رشد قابل توجه است.

وی با بیان اینکه اغلب پروژه ها نزدیک به ۷۰ درصد تخصیص اعتباری دارند، اضافه کرد: به ویژه آب شرب شهری و روستایی مورد توجه استانداری و فرمانداری است.

زنجانی در ادامه صحبت های خود به طرح های مقاوم سازی مساکن روستایی اشاره کرد و بیان داشت: به منظور تحقق این مهم وام با کارمزد پنج درصد به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت می شود.

وی افزود: در عین حال طرح هادی در ۵۰ روستای شهرستان پیگیری می شود تا بسترهای توسعه روستاها فراهم شود.

فرماندار اردبیل پیگیری ۱۱ طرح بزرگ عمرانی در شهرستان را یادآور شد و افزود: این طرح ها در واقع در گروه طرح های مصوب سفر رئیس جمهور است که به صورت ویژه دنبال می شود.

رئیس شورای اداری استان معتقد است دولت تدبیر و امید بدون حاشیه سازی و به رغم تحریم ها فعالیت مطلوب اقتصادی و سیاسی داشته و فرمایشات اخیر رهبری نیز بیانگر رضایت از عملکرد دولت است.

وی تاکید کرد: این روند به قوت خود دنبال می شود تا به رغم تحریم و کارشکنی هایی که به تعبیر دشمنان بر هیچ کشوری تحمیل نشده است، کشور در عرصه رشد و شکوفایی گام بردارد.

وظایف فرمانداران پیگیری اهداف دولت است

در این جلسه همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل نیز با تاکید به اینکه فرمانداری یک نهاد حاکمیتی است، از جمله مهمترین وظایف این نهاد را تعقیب اهداف دولت دانست.

اقبال عباسی تصریح کرد: فرمانداری برای اجرای این مسئولیت اقدام به برنامه ریزی در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کرده و در ادامه وظیفه پیگیری و هماهنگی دستگاه ها را بر عهده دارد.

وی با تاکید به اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نحوه تحقق برنامه ها در نهایت توسط فرمانداری صورت می گیرد، اضافه کرد: هنر مدیریتی فرمانداران پیگیری اهداف دولت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار با انتقاد از اینکه برخی مسئولان حتی از شعار دولت استفاده نمی کنند، ادامه داد: حتی شعار "تدبیر و امید" توسط این مسئولان به کار گرفته نمی شود.

عباسی معتقد است این موضوع به منزله این است که انگار تغییری در دولت صورت نگرفته و ضرورت دارد که مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

در پایان این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار "فرهاد عبدالعلی پور" را به عنوان معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار اردبیل معرفی کرد.

همچنین مدیر کل سیاسی و انتخابات استاندار نیز "رحیم افلاکی" را به عنوان معاون سیاسی فرماندار اردبیل معرفی کرد.