سالن ورزشی ویژه بانوان در دانشگاه تبریز افتتاح می شود

حسین امامعلی پور دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح سالن ویژه ورزشی خواهران در این دانشگاه خبر داد و گفت: این سالن ورزشی دو هزار متری جنب خوابگاه شهدای دانشگاه قرار داشته و مجهز به سالن های ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال و تنیس خواهد بود.

وی ادامه داد: تا دهه فجر امسال شاهد افتتاح این سالن خواهیم بود و اختتامیه مسابقات ورزشی بانوان در ایام دهه فجر در این دانشگاه برگزار می شود.

امامعلی پور با اشاره به فعالیت های این معاونت تا پایان سال گفت: این معاونت اقدام به دو منویی کردن غذاها از نیم سال تحصیلی کرده است و از نیم سال بعد شاهد سه منویی کردن غذاها نیز خواهیم بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر استقرار پزشکان متخصص در مرکز بهداشت و توسعه فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه از دیگر اقدامات این معاونت خواهد بود.

معاون دانشجویی دانشگاه همچنین با اشاره به برنامه تجلیل از دانشجویان نمونه در روز دانشجو نیز گفت: ۱۷ دانشجوی نمونه دانشکده های مختلف، دو نفر از دانشجویان برتر کشوری دانشگاه و همچنین چهار نفر از فعالان حوزه فرهنگی شامل نمونه بانوان فرهنگی، فعال در انجمن های علمی، فعال سیاسی و همچنین فعال فرهنگی دانشگاه در این روز تجلیل شدند.

امامعلی پور در پایان اظهار داشت: در این مراسم همچنین هشت نفر از دانشجویان برگزیده المپیادهای ورزشی و سه نفر نیز از حوزه ایثارگران و فرزندان شاهد مورد تجلیل قرار گرفتند.