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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

امامعلی پور در گفتگو با مهر:

سالن ورزشی ویژه بانوان در دانشگاه تبریز افتتاح می شود

سالن ورزشی ویژه بانوان در دانشگاه تبریز افتتاح می شود

تبریز- معاون دانشجویی دانشگاه تبریز از افتتاح سالن ورزشی ویژه بانوان در این دانشگاه تا دهه فجر خبر داد.

حسین امامعلی پور دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح سالن ویژه ورزشی خواهران در این دانشگاه خبر داد و گفت: این سالن ورزشی دو هزار متری جنب خوابگاه شهدای دانشگاه قرار داشته و مجهز به سالن های ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال و تنیس خواهد بود.

وی ادامه داد: تا دهه فجر امسال شاهد افتتاح این سالن خواهیم بود و اختتامیه مسابقات ورزشی بانوان در ایام دهه فجر در این دانشگاه برگزار می شود.

امامعلی پور با اشاره به فعالیت های این معاونت تا پایان سال گفت: این معاونت اقدام به دو منویی کردن غذاها از نیم سال تحصیلی کرده است و از نیم سال بعد شاهد سه منویی کردن غذاها نیز خواهیم بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر استقرار پزشکان متخصص در مرکز بهداشت و توسعه فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه از دیگر اقدامات این معاونت خواهد بود.

معاون دانشجویی دانشگاه همچنین با اشاره به برنامه تجلیل از دانشجویان نمونه در روز دانشجو نیز گفت: ۱۷ دانشجوی نمونه دانشکده های مختلف، دو نفر از دانشجویان برتر کشوری دانشگاه و همچنین چهار نفر از فعالان حوزه فرهنگی شامل نمونه بانوان فرهنگی، فعال در انجمن های علمی، فعال سیاسی و همچنین فعال فرهنگی دانشگاه در این روز تجلیل شدند.

امامعلی پور در پایان اظهار داشت: در این مراسم همچنین هشت نفر از دانشجویان برگزیده المپیادهای ورزشی و سه نفر نیز از حوزه ایثارگران و فرزندان شاهد مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 2438403

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