به گزارش خبرنگار مهر، جود واحدی صبح دوشنبه در کارگروه عفاف و حجاب در سالن اجتماعات فرمانداری، سست شدن اعتقاد مذهبی و باروهای اخلاقی را دلایل عدم استحکام بنیان خانواده برشمرد و گفت: دشمنان می خواهند به آرمانها و اصول اخلاقی ما ضربه زنند و از هر هربه ای استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه سست شدن اعتقاد اخلاقی راه نفوذ دشمنان را باز می کند، تصریح کرد: متاسفانه در زمینه عفاف و حجاب معیارهای خاصی را تعریف نکردیم و خط قرمز این موضوع حل نشده است و باید بدانیم که بیشتر مشکلاتی که برای کانون خانواده ایجاد می شود، از ناحیه بدحجابی است.

واحدی، با بیان اینکه، حجاب پوشش ظاهری، عفاف پوشش درونی است، عنوان کرد: اصناف بهترین نیرو برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب هستند و اصناف آیینه تمام نمای مسائل اخلاقی و اجتماعی هستند.

فرماندار ساری تصریح کرد: متاسفانه شاهد بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه هستیم که اصناف می توانند در ترویج فرهنگ صحیح عفاف و حجاب نقش آفرینی کنند.

وی نظارت و بررسی در زمینه فروش لوازم آرایشی، بهداشتی، البسه بانوان و غیره را ضروری دانست و تاکید کرد: باید اصناف در راستای ترویج به تشویق رعایت کنندگان در حجا ب و عفاف، موازین ایرانی اسلامی اقداماتی را انجام دهد.

هادیان رئیس اداره سیاسی اجتماعی فرمانداری ساری نیز با تاکید بر اینکه باید الگوی ایران اسلامی را برای حجاب نهادینه کنیم، یادآور شد: برای محجب شدن بانوان باید روی غیرتمندکردن مردان کار کنیم زیرا حجاب تنها مختص بانوان نیست و باید برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه برنامه ریزی کنیم.