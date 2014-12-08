افزایش 161 درصدی تردد جاده ای در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هدایتی در کمیته هماهنگی دستگاه های دخیل در جهت افزایش ایمنی سفرهای زائران به عتبات عالیات که در شهرک آزمایش برگزار شد گفت: در سه روز گذشته نسبت به ایام عادی میزان ترددهای جاده ای 161 درصد بیشتر شده و از 17 هزار و 700 دستگاه به بیش از 46 هزار و 378 تردد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان تردد نسبت به دوره بعد از عاشورا و تاسوعا نیز افزایش 133 درصدی داشته است، افزود: سازمان راهداری تمهیدات ویژه ای برای زائران اربعین حسینی در جاده ها به ویژه در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی پیش بینی کرده است.

هدایتی ادامه داد: براساس گزارشات حدود 25 هزار سرویس اتوبوس در طی سه روز گذشته زائران را جهت رسیدن به مرز انتقال داده اند لذا همه اینها پس از رسیدن به مرز از مسافر خالی شده و باید انگیزه لازم را جهت برگشت داشته باشند و پیش بینی های لازم در این زمینه اتخاذ شود تا شاهد ترافیک در این محل ها نباشیم.

مدیر کل دفتر ایمنی و ترافیک راهداری کشور اضافه کرد: مسیر صالح آباد - مهران اخیرا آسفالت و دو بانده شده و درصدد هستیم که خط کشی های این مسیر را قبل از بازگشت زائران انجام دهیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات پیش بینی شده شاهد سفری ایمن برای زائران حسینی باشیم.