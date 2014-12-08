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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۹

اعلام شرایط دریافت داروهای بدون نسخه بیماران صعب العلاج و مزمن

اعلام شرایط دریافت داروهای بدون نسخه بیماران صعب العلاج و مزمن

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: بیماران صعب العلاج، مزمن و کسانی که عدم دسترسی آنها به دارو سلامت شان را به مخاطره می اندازد، صرفا با ارائه نسخه قبلی می توانند دارو دریافت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در پاسخ سئوالی مبنی بر موارد خاص تحویل داروی نسخه ای، بدون نسخه در داروخانه ها، اظهارداشت: بر اساس برخی قوانین صادر شده در گذشته، داروخانه ها صرفا می توانند در مورد بیماری های صعب العلاج، مزمن و مواردی که عدم دسترسی بیمار به دارو سلامتی او را به مخاطره بیاندازد با رویت مدارک و نسخه قبلی بیمار و فقط برای مدت 48 ساعت مجاز به ارائه دارو هستند.

وی افزود: در غیر این صورت، تحویل داروی نسخه ای، بدون نسخه تخلف است و اگر مسئول فنی داروخانه ای اجازه این کار را بدهد خلاف ضوابط و مقررات عمل نموده است. اگر چه براساس گزارشات واصله مواردی نیز در این خصوص مشاهده شده است اما باید تاکید نمود که بازرسان معاونت های غذا و دارو در سراسر کشور در صورت بررسی و تایید این قبیل موارد، موظف به برخورد با متخلفان خواهند بود. 

کد مطلب 2438418
حبیب احسنی پور

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