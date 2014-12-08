اعلام شرایط دریافت داروهای بدون نسخه بیماران صعب العلاج و مزمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در پاسخ سئوالی مبنی بر موارد خاص تحویل داروی نسخه ای، بدون نسخه در داروخانه ها، اظهارداشت: بر اساس برخی قوانین صادر شده در گذشته، داروخانه ها صرفا می توانند در مورد بیماری های صعب العلاج، مزمن و مواردی که عدم دسترسی بیمار به دارو سلامتی او را به مخاطره بیاندازد با رویت مدارک و نسخه قبلی بیمار و فقط برای مدت 48 ساعت مجاز به ارائه دارو هستند.

وی افزود: در غیر این صورت، تحویل داروی نسخه ای، بدون نسخه تخلف است و اگر مسئول فنی داروخانه ای اجازه این کار را بدهد خلاف ضوابط و مقررات عمل نموده است. اگر چه براساس گزارشات واصله مواردی نیز در این خصوص مشاهده شده است اما باید تاکید نمود که بازرسان معاونت های غذا و دارو در سراسر کشور در صورت بررسی و تایید این قبیل موارد، موظف به برخورد با متخلفان خواهند بود.