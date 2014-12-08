آخرین وضعیت مدیرعامل پرسپولیس در زندان/ سیاسی ممنوع الملاقات شد!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر روز شنبه گذشته بود که اعلام شد حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به دلایلی بازداشت شده است. بلافاصله بعد از انتشار این خبر سیاسی مصاحبه‌ای انجام داد و مدعی شد به خاطر برخی اتهامات از جمله تخلفات مالی مربوط به مدیریت گذشته و شکایت چند اسپانسر باشگاه روانه زندان اوین شده است.

اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که از اتفاق شوکه شده بودند پس از آن تاکید کردند که این ماجرا را نباید چندان بزرگ جلوه داد و سیاسی بلافاصله آزاد خواهد شد اما تلاش‌ها برای آزادی موقت وی با قرار وثیقه بی‌نتیجه مانده و رئیس پیشین هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که نخستین روزهای حضورش به عنوان مدیرعامل باشگاه را تجربه می‌کرد همچنان در زندان به سر می‌برد.

روز یکشنبه وکلای این اسپانسر باشگاه پرسپولیس تلاش زیادی کردند تا بتوانند شرایط آزادی موقت سیاسی را فراهم آورند و حتی خواجوند، سخنگوی باشگاه نیز تاکید کرد در صورت نیاز به عنوان وکیل سیاسی وارد عمل می‌شود با این حال تلاش‌های صورت گرفته بی نتیجه ماند تا شایعات مبنی بر اتهاماتی فراتر از مسایل مالی حمیدرضا سیاسی دهان به دهان بچرخد.

یکشنبه شب در غیاب سیاسی، مونسان و زادمهر، چهار عضو دیگر هیات مدیره باشگاه گرد هم آمدند تا آخرین راهکارها را برای ورود به این ماجرا پیدا کنند. در این نشست حمید استیلی سرمربی تیم راه‌آهن و عضو پیشین هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هم حضور یافت که البته عنوان شد وی برای دیدار با دوستان قدیمی خود به باشگاه رفته بود.

در این جلسه تصمیم بر آن گرفته شد تا اعضای هیات مدیره باشگاه پس از رایزنی‌های صورت گرفته، امروز دوشنبه راهی زندان اوین شوند تا از نزدیک با سیاسی ملاقات کنند اما تلاش برای دیدار با مدیرعامل باشگاه بی‌نتیجه ماند چرا که سیاسی ممنوع الملاقات شده است و تنها خانواده درجه یک وی می‌توانند در زندان با مدیرعامل قرمزها ملاقات کنند.

اینکه سیاسی تا چه زمانی در زندان خواهد ماند و اتهامات اصلی وی چه مسایلی هستند موضوعی است که این روزها همه به دنبال آن هستند و حتی اعضای هیات مدیره باشگاه نیز مدعی شده اند که از پرونده وی بی خبر مانده‌اند.

حسین کلانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: آنچه که مسلم است وی به خاطر حکم دادستانی و بازپرس به زندان رفته و ما شنیده‌ایم که به خاطر شکایت اسپانسرهای گذشته بوده اما اگر مسایلی دیگری در این جریان دخیل هستند من از آن بی خبر هستم.

در چنین شرایطی جعفر کاشانی و حسین کلانی، رئیس و عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس وقت بیشتری را در باشگاه سپری می‌کنند تا در کنار بهروز منتقمی که کارهای مدیریتی را بر عهده گرفته است قرار گیرند اما نکته‌ای که قابل توجه است این بوده آنها کاملا در آچمز قرار گرفته‌اند و نمی توانند اقدامی عملی انجام دهند.

اعلام توقف فعالیت‌های مربوط به واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی با دستور مراجع قضایی توسط سایت رسمی باشگاه نشان می‌دهد سرخ‌پوشان پایتخت کاملا در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند و اتفاقات غیرمنتظره دست از سر این تیم پرطرفدار بر نمی‌دارد.

پرسپولیس با بازیکنانی که عمدتا متوسط بوده‌اند فصل را آغاز کرد و روزهای خوبی را سپری نکرد. اگرچه برد در دربی یک مسکن برای هواداران این تیم بوده ولی شکست برابر ذوب‌آهن و حذف از گردونه رقابتهای جام حذفی کاملا واقعیت‌های این تیم را نمایان کرد. تیمی متوسط که قرار است در لیگ قهرمانان آسیا یکی از نمایندگان ایران باشد. آیا این تیم که در لیگ داخلی با چنین مشکلاتی مواجه است توان مقابله با حریفان آسیایی را دارد؟

انتظار هواداران پرسپولیس این بود که در فصل نقل و انتقال کادر فنی این تیم نفرات خوبی را به تیم اضافه کند تا دست کم اوضاع از آنچه که در نیم فصل اول بوده بهتر شود اما با اتفاقی که رخ داده است اوضاع کاملا بحرانی به نظر می‌رسد. سیاسی اسپانسر اصلی باشگاه پرسپولیس بود و در غیاب او دیگر اعضای هیات مدیره مانده‌اند چه تصمیمی بگیرند.

کلانی، عضو کمیته فنی و هیات مدیره این باشگاه با بیان اینکه "ما فقط مثل کارمند هستیم" خاطرنشان کرد: اگر سیاسی آزاد نشود چاره‌ای نیست که دست نیازمان را به سوی وزارت ورزش دراز کنیم. ما مثل کارمند هستیم و نمی توانیم کاری انجام دهیم. این باشگاه در اختیار دولت است و وزارت برای اینکه تیم بتواند در آسیا خوب ظاهر شود باید به ما کمک کند.

پرسپولیس روزهای سختی را سپری می‌کند، دشوارتر از آنچه که مسئولان باشگاه، کادر فنی و هواداران این تیم تصورش را می‌کردند. حاشیه و مشکلات درونی و بیرونی با این تیم عجین شده و به نظر می‌رسد هیچ گاه دست از سر این تیم بر نمی‌دارند.