به گزارش خبرگزاری مهر، وابستگان نظامی مقیم تهران به مناسبت روز نیروی دریایی با حضور در ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش، با امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده این نیرو دیدار کردند.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در این دیدار اظهار داشت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران دفاعی است و به هیچ کشور تعدی ندارد و نیروهای مسلح آمادگی دارند از تمامیت ارضی دفاع کرده و متجاوز را سخت پشیمان کند.

وی افزود: اهمیت پیروزی در 7 آذر 59 چنان بود که آن روز به عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شد و ما هر ساله در چنین روزی مراسمی را برگزار می کنیم و این روز در یادها به یادگار مانده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تمدن جمهوری اسلامی ایران روزهای سختی که پشت سر گذاشته و صلح طلبی ملت ایران گفت: ایرانیان انسان های صلح طلب هستند و در زمان جنگ تحمیلی طی 67 روز موفق شدند توان دریایی صدام را چنان نابود کنند که رژیم بعثی دیگر توان انجام عملیات دریایی نداشته باشد.

وی ادامه داد: به لحاظ تحریم های اعمالی علیه ایران از دوران دفاع مقدس تاکنون توانستیم با توجه به نیازهای عملیاتی نیروی دریایی و با اتکا به متخصصان داخلی و نیازهای فنی و تاکتیکی را برطرف کنیم و جمهوری اسلامی ایران توانسته زیرسطحی های کلاس غدیر و فاتح و ناوشکن جماران را تولید کند و این نیرو توان تبادل تجربیات با کشورهای دیگر را در زمینه ساخت شناورها دارد.

وی با اشاره به نامگذاری این نیرو توسط رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا به نام نیروی راهبردی اظهار داشت: نیروی دریایی حضور مهمی در آب های آزاد داشته که مبارزه با دزدان دریایی در خلیج عدن نمونه ای از آن بوده که این نیرو گام های مهمی در تامین امنیت آب های بین المللی برداشته است.

دریادار سیاری با اشاره به آمادگی نیروی دریایی ارتش در راستای تامین صلح و امنیت و حضور در آبراهه های دور دست تاکید کرد: ناوگروه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از بنادر کشورهای دوست بازدید کرده و میزبان آن ها نیز بوده که نمونه آن ها چین،هند، روسیه و عمان است و نیروی دریایی میزبان "سمپوزیوم دریایی هند" در سال 2018 است و این نشان از تعامل بالای دریایی ایران دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به جایگاه ویژه دریا در تفکر و فرهنگ ایرانیان اظهارداشت: اقیانوس ها و آبهای بین المللی عرصه گفتگوهای بین ملت هاست و عرصه دریا می تواند بسیار ارزشمند بوده و نقش آفرینی کند.

وی ادامه داد: عملیات مروارید در سال 59 یک پیروزی تاکتیکی بوده و امروز نیروی دریایی جمهوری اسلامی از آبراهه ها و گلوگاه های استراتژیک دنیا عبور می کند و با دزدان دریایی مبارزه می کند به دنبال حفظ امنیت جامعه بین المللی بوده و آن را افتخارات خود می داند و نیروی دریایی با توکل بر خدا حمایت مردم و فرماندهی رهبر معظم انقلاب آمادگی دارد تا ناوگروه های خود را به هر کجا که لازم است اعزام کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با ارسال سلام گرم خود به مسئولان نظامی وابستگان در ایران خاطرنشان کرد: مایلم پیام صلح و دوستی و تمایل نیروهای مسلح را برای همکاری ابلاغ کنم.