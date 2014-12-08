تامین ۷۰ درصد درآمد شهرداری با فروش تراکم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد صبح امروز در نشست مشترک شهرداران کلانشهرها و روسای شورای اسلامی شهرها که در هتل کوثر اصفهان برگزار شد با بیان اینکه از ۱۵ سال گذشته تاکنون مدیریت محلی در شهرها ایجاد شده است، اظهار داشت: با تشکیل این نوع مدیریت، تمرکز زدایی در خصوص برنامه‌ریزی برای شهرها در دستور کار قرار گرفته است.

وی تفکیک وظایف ملی و محلی را نیز ضروری عنوان کرد و بیان داشت: گذراندن ۵ برنامه توسعه‌ای در شهرها با استفاده از ظرفیت مدیریت محلی بیانگر توانایی در تمرکز زدایی است و این در حالی است که هنوز حیطه وظایف مدیریت محلی و ملی تفکیک نشده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه از پس از انقلاب تاکنون رشد جمعیت شهر نشینی پرشتاب بوده است، افزود: بر اساس آمار موجود تا قبل از انقلاب ۴۰۰ شهر در کشور وجود داشته است و این در حالی است که امروز یک هزار و ۱۴۰ شهر در سطح کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود و رشد جمعیت در شهرها مجبور به تمرکز زدایی هستیم، ادامه داد: طی چند سال گذشته برنامه‌ریزی در راستای تراکم زدایی در سطح شهرها بوده است و مصوبات و لوایح مجلس باید هر چه زودتر در راستای واگذاری برخی از مسئولیت‌ها با توجه به تمرکز زدایی باشد.

سقائیان نژاد با بیان اینکه لایحه مجلس نه تنها محلی و تقویت کننده نبوده بلکه بخشی نگری افراد مختلف را نشان داده و مردم سالاری دینی را زیر سوال برده است، افزود: لازم است شهرداری‌ها در این راستا با مشارکت مردم به این امر تحقق دهند.

تاخیر ۳۱ ساله در خصوص ارائه تبصره درآمدهای پایدار شهرداری به مجلس

وی به تاخیر ۳۱ ساله در خصوص ارائه تبصره درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به مجلس سخن گفت و ادامه داد: این تبصره قرار بود در سال ۶۲ به مجلس ارائه شود ولی هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

شهردار اصفهان با انتقاد از عدم تحقق مدیریت واحد شهری نیز گفت: با توجه به عدم تحقق این مدیریت در حال حاضر ۲۵ ارگان در شهر حکمرانی می‌کنند و این امر از پیشرفت شهرها جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به عدم مشخص بودن جایگاه شهرداری‌ها در تشکیلات کشوری نیز بیان داشت: البته فراكسیون مدیریت شهری در مجلس و كمیسیون هشتم در دولت برای مدیریت شهری تشكیل شده است که نواقص بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد و مدیریت پكپارچه شهری مشخص نیست.

سقائیان عدم هماهنگی بین بخشی نهادها با شهرداری‌ها را از جمله معضلات شهرداری‌های کلان شهرهای کشور دانست و افزود: كمبود منابع پایدار، عدم هماهنگی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها و نبود بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی از دیگر معضلات شهرداری‌های کشور است.

وی افزود: كمبود منابع مالی، عدم تحقق كامل توسعه شهری، توسعه ناهماهنگ مجموعه شهرداری و مشكلات موجود در شهر، نارسایی طرح‌های توسعه شهری در برآورده كردن نیاز شهروندان، وجود بافت‌های فرسوده و نبود قوانین و مقررات لازم در حوزه حمل و نقل و ترافیك از دیگر مشكلات شهرداری‌ها است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد از درآمد شهر اصفهان با فروش تراکم تامین می‌شود، ادامه داد: شهر موجودی زنده است و با توجه به رکود موجود در کشور شهرداری حق دارد از پول‌هایی که از سوی مردم دریافت می‌کند دفاع کند.

وی در خصوص لزوم برقراری امنیت شغلی برای کارکنان شهرداری‌ها نیز گفت: ۱۱ سال است که موضوع استخدام در شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و امروز همچنان ۳۵۰ هزار کارمند در شهرداری‌های کشور بلاتکلیف هستند.