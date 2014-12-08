خدمات نظام برای مردم بازگو شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی توحیدی در جلسه ستاد بزرگداشت نهم دی ماه شهرستان کرمان گفت: ما به عنوان افرادی که در جامعه رسالت و مسئولیتی برعهده داریم وظیفه داریم این ایام الله را گرامی داشته و متناسب با آن برنامه ریزی کنیم .

وی تصریح کرد: گرامیداشت 9 دی مانند برگزاری یادواره شهداست. شهدا رسالت خود را انجام داده اند و نیازی به برگزاری یادواره ندارند ولی این ما هستیم که به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز داریم برگزاری یادواره برای زنده نگاه داشتن ارزشهایی است که شهدا برای آن رفتند .گرامیداشت 9 دی هم برای یادآوری حماسه و کار بزرگی است که در آن روز صورت گرفت.کار بزرگی که باعث جمع شدن بساط فتنه گران و یأس و ناامیدی استکبار شد.

وی با اشاره به سخنان فرمانده کل سپاه در جمع بسیجیان کرمان عنوان کرد: سردار جعفری هشت ماهه فتنه سال 88 را سخت تر از دوران هشت ساله دفاع مقدس می داند. این حرف از زبان کسی است که از ابتدای جنگ در تمام مراحل آن حضور داشته و سختی ها، مشکلات، موفقیت ها و ناکامی های جنگ را با گوشت وپوست خود درک کرده است.

توحیدی ادامه داد: یادمان نرفته در عاشورای 88 چه اتفاقات و گستاخی هایی انجام شد بدخواهان و معاندان چه خنده ها و قهقه های مستانه ای سر دادند و چه بستری برای حضور آنها فراهم شده بود اگر حضور حماسی مردم نبود معلوم نبود چه اتفاقات و حوادثی برای نظام رخ می داد.

وی با تأکید بر بزرگداشت این روز تصریح کرد: نهم دی یک روز بزرگ در تقویم نظام جمهوری اسلامی است باید آن را گرامی بداریم و شناخت مردم را نسبت این روز و خدمتی که این حضور به نظام کرد را بالا ببریم.

فرماندار کرمان اضافه کرد: اگر علاقمند به نظام و راه شهدا هستیم باید ایام الله و روزهای تاثیرگذار در تاریخ مان را بشناسیم آنها را قدر بدانیم و از آنها درس بگیریم.

وی با بیان نقش روابط عمومی ادارات در منعکس کردن خدمات نظام به جامعه ابراز داشت:کارهای فراوانی در بخشهای مختلف نظام انجام شده برخی خدمات نسبت به پیش از انقلاب دهها برابر شده که مردم باید در جریان آنها قرار گیرند و روابط عمومی ها در این رابطه نقش بسزایی دارند .

توحیدی یادآور شد: در مباحث خدماتی و رفاهی، اهتمام و هم و غم نظام به این است که زندگی راحت تر و بهتری برای مردم ایجاد شود امروز در بسیاری از روستاها هیچ تفاوتی بین خدمات شهری و روستایی دیده نمی شود خدمات زیربنایی، آب، برق، گاز، مخابرات و بهداشت ... به تناسب امکانات موجود وجود دارد .

وی با اشاره به تاکیدات حضرت امام (ره) درخصوص اطلاع رسانی به مردم گفت: حضرت امام (ره) بر این نکته تاکید داشتند که خدمات دولت و نظام به مردم گفته شود. باید بدانیم که بازگو کردن عملکردها و کارهای صورت گرفته خودنمایی یا ریا نیست بلکه حقی است که نظام و مردم که ولی نعمتان ما هستند بر گردن ما دارند .

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز با برشمردن اهداف برگزاری مراسم بزرگداشت نهم دیماه گفت: در همه کشورها و ملتها روزهایی به عنوان روزهای ملی مطرح است روزهایی که در آن اقدام مهمی صورت گرفته به عنوان روزهای ماندگار مطرح هستند در کشور ما ضمن نگاه ملی به برخی مناسبتها نگاه اعتقادی هم داریم .

وی تصریح کرد: تعظیم شعائر مذهبی و دینی بیانگر روح ایمانی و اعتقادی ما مسلمانها بالاخص شیعه است چراکه شیعه تنها مذهبی است که هم عقلانیت و هم احساس و شور و عاطفه در آن وجود دارد اساس این مناسبت ها در ریشه های اعتقادی و دینی ماست اساس شکل گیری حماسه نهم دی ماه هم اعتقادات مردم و دفاع از ارزشهای نظام بود .

مهدی صدفی یادآور شد: باید از فرصتی که این مناسبتها بوجود می آورد برای رشد اخلاق، انسانیت، تقویت ارکان نظام، ترویج ارزشها و خوبی ها استفاده بهتری شود.

وی افزود: در دهه محرم عزاداری ها و بخش احساسی و عاطفی قضیه را خوب مطرح می کنیم ولی باید از بحث عقلانیت عاشورا هم در جهت ترویج فرهنگ آزادگی ، ایثار و فداکاری استفاده کنیم.

رئیس ستاد بزرگداشت نهم دی ماه استان اظهار داشت: امام (ره) در مورد خرمشهر فرمودند "خدا خرمشهر را آزاد کرد" در حالیکه در تمامی عملیاتها و پیروزی های دیگر هم قطعاً عنایت خداوند وجود داشت لکن در آزادسازی خرمشهر این عنایت نمود بیشتری داشت در نهم دی ماه سال 88 هم دست قدرت خداوند به وضوح مشاهده شد فتنه ای که مدتها ، با هدف براندازی نظام روی آن کار کرده بودند از ماهها پیش جزئیات آن ، ابزار ، راهها و افراد آن مشخص شده بود و بنا بود در هفتم دی کلید بخورد بعد از 48 ساعت خنثی شد و تمام برنامه ریزی های آن نقش بر آب شد .

وی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب حوادث خباثت آمیز زیادی داشته ایم ، ترورها ، بمب گذاریها ، اختلافات قومی و طوایفی ، هشت سال جنگ تحمیلی و... اما به لطف پروردگار نظام به قوت خود باقی است نهم دی ماه سال 88 را هم حضرت آقا یک روز ماندگار در تاریخ کشور دانستند روزی که باید گرامی داشته شود.

صدفی اظهار داشت: در آن روز همه اقشار آمده بودند دلسوزان نظام ، دلباختگان به ائمه اطهار(س) همه بودند نمی شد گفت همه افراد از یک گرایش سیاسی بودند افراد شاخص از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب در راهپیمایی حضور داشتند مقام معظم رهبری در این رابطه فرمودند: " این حرکتِ ایمانی حرکتِ قلبی است این چیزی است که انگیزه خدایی در آن وجود دارد ،دست قدرت خداست ، دست اراده الهی است ، این چیزها دست من و امثال من تیست .

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از مسئولین روابط عمومی ادارات شهرستان کرمان خواست تا با برنامه ریزی و انجام کارهای اثربخش و کارشناسی شده به بعد تبیینی حماسه نهم دی ماه بپردازند و علل وقوع آن و حوادثی که پیش از آن رخ داد و باعث شد تا این حماسه شکل بگیرد ، دستهای پشت پرده ، نقش دستگاه های بیگانه ، نقاط نفوذ دشمن ، امور مورد غفلت قرار گرفته و ... را بررسی ، بیان و متناسب با مخاطبین خود کار فرهنگی انجام دهند .