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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

نشست شورای همکاری خلیج‌فارس فردا در دوحه برگزار می شود

نشست شورای همکاری خلیج‌فارس فردا در دوحه برگزار می شود

نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نسشت فردا درخصوص اتخاذ یک موضع واحد در حمایت از تحقق صلح و ثبات در مصر و ایجاد فرماندهی مشترک به بحث و رایزنی خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فردا در دوحه برگزار می شود.

این منبع همچنین افزود نشست مذکور دو روز به طول خواهد انجامید و شرکت کنندگان در این نشست درخصوص اتخاذ یک موضع واحد و مشترک در حمایت از تحقق صلح و ثبات در مصر به بحث و رایزنی می پردازند.

 بر اساس این گزارش ایجاد یک فرماندهی نظامی مشترک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از دیگر مباحث مهمی است که در این دور از نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس مطرح خواهد شد.

کد مطلب 2438448

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