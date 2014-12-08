به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فردا در دوحه برگزار می شود.

این منبع همچنین افزود نشست مذکور دو روز به طول خواهد انجامید و شرکت کنندگان در این نشست درخصوص اتخاذ یک موضع واحد و مشترک در حمایت از تحقق صلح و ثبات در مصر به بحث و رایزنی می پردازند.

بر اساس این گزارش ایجاد یک فرماندهی نظامی مشترک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از دیگر مباحث مهمی است که در این دور از نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس مطرح خواهد شد.