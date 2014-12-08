به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع در نشستی با حضور حمیده چوبک رییس پژوهشکده باستان شناسی با جان وندرماد از موزه ملی مادرید و آندریا پیسین محقق دانشگاه ینا آلمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دوطرف نحوه اجرای تفاهم نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با موسسه دیرین بوم شناسی و تکامل اجتماعی بشرکاتالان- تاراگونا اسپانیا را نیز بررسی کردند.

دراین نشست همچنین زمینه های اجرایی مربوط به کاوش غار کلدر در استان لرستان بر اساس تفاهم نامه مورد نظر موردتبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هیات نظارت و ارزیابی پژوهشگاه پس از بازدید از سایت باستان شناسی و ارزیابی عملکرد طرف اسپانیایی تعهدات طرف خارجی را در چارچوب مفاد تفاهم نامه برای فصل بعدی بررسی کند .

اعضای هیات اسپانیایی را جان وندرماد از موزه ملی به عنوان یکی از شاخص ترین دیرینه شناسان دنیا با ۱۸۶ مقاله علمی و دکتر آندریا پیسین محقق دانشگاه ینا آلمان و متخصص دوران پارینه سنگی میانه تشکیل می دهند.

در یادداشت تفاهمی که پیش تر بین سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری و اودالد کربونل رورا رییس موسسه دیرین- بوم شناسی و تکامل اجتماعی بشر کاتالان اسپانیا امضا شده است دو طرف موافقت کردند که در زمینه های پژوهشی و آموزشی، انتشارات و حفاظت ومرمت با یکدیگر همکاری کنند.

دوطرف توافق کردند که برای آثار و یافته های باستان شناسی حاصل از کاوش های باستان شناسی طرح وبرنامه حفاظت و مرمت با پیش بینی منابع کارشناسی، موادو منابع مالی تهیه کنند.