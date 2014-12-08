شهرستان یخ زده ای که سردسیر حساب نمی شود/ تعرفه گاز اشک مردم را درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دلفان با دو هزار و ۷۴۰ كيلومتر مربع مساحت يكي از پنج شهرستان ايران با ارتفاع بيش از دو هزار متر از سطح دريا است که در مناطق كوهستاني و سردسير استان لرستان و در همسايگي استانهاي همدان و كرمانشاه قرار گرفته است.

در شهرستان دلفان در نیمی از سال سرما و يخبندان وجود دارد كه اين امر علاوه بر اختلال در زندگي روزمره مردم منطقه موجب بالا رفتن مصرف گاز مي شود اما متاسفانه بدليل عدم توجه كارشناسان به وضعيت سرماي شديد در اين شهرستان نحوه محاسبه تعرفه گاز با اقليم ۲ محاسبه مي شود.

این در حالیست که مردم این شهرستان معتقدند محاسبه تعرفه گاز بر اساس اقلیم ۲ با توجه به وضعیت سرمای دلفان از یک سو به دور از عدالت بوده و از سوی دیگر با توجه به اینکه اين شهرستان يكي از شهرستان هاي محروم استان لرستان به شمار مي رود ابن موضوع مشکل ساز شده است.

لرستان سردسیر حتی یک شهرستان در اقلیم یک تعرفه گاز ندارد

بر اساس آخرين اعلام شركت ملي گاز ايران تمامي شهر و شهرستانهاي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي، ايلام، خراسان شمالي، زنجان، قزوين، كردستان و هرمزگان و تعدادي از شهرستانهاي همدان، فارس، چهارمحال بختياري، اردبيل و حتي تهران نرخ پرداخت تعرفه گاز آنان با اقليم يک محاسبه مي شود.

با این حال متاسفانه از ۲۵ شهر و شهرستان استان لرستان تعرفه گاز حتي يک منطقه از جمله شهرستان سردسير دلفان با اين اقليم حساب نمي شود كه اين موضوع موجب گلایه مردم شده است که دليل آن را عدم توجه و پيگيري مسئولين مي دانند.

تعدادي از مردم شهرستان دلفان در گفتگو با مهر با ابراز نارضايتي از نحوه پرداخت قبوض گاز در اين شهرستان مي گويند: وضعيت سرما در اين شهرستان به گونه اي است كه از ابتداي مهر ماه هرسال وسايل گرمازا از جمله بخاري هاي گازي روشن مي شود و اين روند تا روزهاي پاياني ارديبهشت ماه ادامه دارد.

آنها مي افزايند: اين عادلانه نيست كه نرخ تعرفه گاز ما نسبت به ساير شهرستانهاي استان با اقليم ۲ محاسبه شود بطوريكه اين شهرستان با توجه به سرماي شديد و يخبندان در بسياري از روزهاي سال قابليت محاسبه نرخ تعرفه گاز با اقليم يک را دارد كه اميدواريم مسئولين استان با در نظر گرفتن وضعيت درآمدي مردم اين منطقه محروم نسبت به تغيير نرخ تعرفه هر چه سريعتر اقدامات لازم را انجام دهند.

امام جمعه نورآباد: مسئولان شرکت گاز یک شب زمستانی را در دلفان به سر کنند

امام جمعه نورآباد نيز در اين باره به مهر مي گويد: با توجه به سردسير بودن این شهرستان در نحوه محاسبه تعرفه گاز کم لطفی شده است و مردم اين شهرستان مي بايست قبوض گاز را با قيمت بالاتري نسبت به ساير شهرستانهاي سردسير پرداخت كنند و اين عادلانه نيست.

حجت الاسلام هاشمي نژاد مي افزايد: از مسئولين شركت گاز استان دعوت مي كنيم براي يک شب هم كه شده شب را تا صبح در شهرستان دلفان سپري كنند و از نزديک سرماي شديد را در اين منطقه لمس كنند تا براي اين عزيزان ثابت شود كه وضعيت سرما در اين شهرستان چگونه است.

وي ادامه مي دهد: اميدواريم مسئولين اين موضوع را در اولويت كاري خود قرار دهند و نسبت به تغيير اقليم اين منطقه به اقليم ۱ تمامي تلاش و مكاتبات خارج از استاني را صورت دهند.

تنها ۳۸ روستای دلفان از نعمت گاز برخوردار هستند

فرماندار شهرستان دلفان نيز در این باره به مهر مي گويد: پیگیری ها و مكاتبات فراواني دراین خصوص انجام شده که با توجه به تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان و همچنین نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی، اميدواريم در راستای اجراي عدالت و بهره مندي مردم اين منطقه از گاز ارزان تر نسبت به گذشته اين پیگیریها نجر به نتیجه شود.

علي باقري مي افزايد: از تعداد ۴۴۶ روستاي اين شهرستان متاسفانه تنها ۳۸ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند و اين در حالي است كه بسياري از روستاهاي آن در نزديكي خط انتقال گاز قرار گرفته اند اما از نعمت گاز لوله كشي بهره مند نيستند.

وعده بررسی مجدد اقلیم بندی تعرفه گاز در شهرستانهای لرستان

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این مدير عامل شركت گاز استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در دلفان گفته بود: مناطق دارای قابلیت قرارگیری در اقلیم یک تعرفه گاز در لرستان شناسایی شدند.

حشمت اله شمس خرم آبادی عنوان کرد: اقليم هاي كشور بر اساس پنج اقليم ۱ تا ۵ محاسبه مي شود كه شهرستانهاي دلفان، سلسله، خرم آباد و اكثر نقاط استان لرستان اقليم ۲ محاسبه مي شود بجز شهرستانهاي كوهدشت و پلدختر كه نرخ تعرفه آن اقليم ۳ حساب مي شود.

شمس خرم آبادی اظهار داشت: در این زمینه چندين بار مكاتبه كرده ايم ولي متاسفانه با توجه به اينكه اين تصميم بر اساس مطالعات سازمان هواشناسي صورت گرفته و به شركت ملي گاز اعلام شده است تاكنون اين مكاتبات تاثيري نداشته است.

مدير عامل شركت گاز استان لرستان یادآور شد: با این حال اخيرا نامه اي به شركت گاز استان رسيده كه قرار است اين اقليم بندي ها مورد بررسي مجدد قرار بگيرد و قرار است كه ما پيشنهادات خود را در اين زمينه به شركت ملي گاز ايران ارسال كنيم و ۱۲ منطقه استان نيز برای تغيير به اقليم يک شناسايي شده است.

به هر روی اميد می رود مسئولين استان و شهرستان موضوع تغيير نرخ تعرفه هاي گاز به اقليم يک و گازرساني به روستاهاي فاقد گازرساني را در دستور كار خود قرار دهند چرا که با در نظر گرفتن وضعيت اقليمي شهرستان دلفان و نيز مصرف بالاي گاز و سرانه درآمد كم مردم دلفان تغيير تعرفه هاي گاز مصرفي را در اين شهرستان در رديف مناطق سردسير شركت گاز (اقليم يك) ضرورتي اجتناب ناپذير است.

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گزارش: مصطفي معظمي گودرزي