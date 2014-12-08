به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اولین یادواره نمایشنامه‌خوانی «نی‌نوا» در مراسم افتتاح این یادواره درباره هدف از برگزاری این رویداد تئاتری توضیح داد: این نمایشنامه خوانی‌ها با هدف معرفی ادبیات نمایشی ایران در حوزه‌ دینی و مذهبی و به منظور آشنایی مخاطبان کلان‌شهر تهران برپا‌‌‌ شده و امیدوارم چنین فعالیت‌هایی با همین تعداد محدود در فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، بتواند به غیر از جنبه‌های سرگرمی، اندکی هم بر وجه اندیشه‌گی شهروندان اضافه‌ کند و خلاقیت‌های هنرمندان، ارتقای فکری و دانش هنری شهروندان را فراهم‌ آورد.



صدیقی ادامه داد: اتفاقات خوبی را در نخستین یادواره‌ نمایشنامه‌خوانی «نی‌نوا» شاهد خواهیم‌ بود که یکی از آن ها خوانش یکی از آثار دینی و معنوی محمد چرمشیر است. هم‌چنین از آقای خسرو امیری که یکی از نمایشنامه نویسان و کارگردانان خوب تئاتر کشور است، نمایش‌نامه‌ای خوانش می شود که مطمئن هستم با استقبال علاقه‌مندان روبه‌رو خواهد‌ شد.



اسرافیل صف‌‌آرا معاون آفرینش و اجرای مدیریت فرهنگی منطقه‌ 8 و فرهنگسرای «گلستان» نیز درباره یادواره نمایشنامه‌خوانی «نی‌نوا» توضیح داد: با توجه به ایام محرم و صفر از آقای صدیقی خواستیم تا فعالیت هنری متفاوتی را متناسب با حال و هوای این ایام پیشنهاد کند و به این ترتیب یادواره‌ نمایشنامه‌خوانی ‌‌«نی‌نوا» را برنامه‌ریزی کردیم که به مدت 4 شب برگزار خواهد‌ شد. شخصا از همین‌جا از هنرمندان عزیز در خصوص نواقص و کاستی‌های این برنامه عذرخواهی می‌کنم و از آن‌ها می‌خواهم به ما کمک کنند تا بتوانیم خانه‌ فرهنگ «فدک» را به عنوان مرکز و پایلوت تئاتر شرق تهران، به شهروندان و هنرمندان معرفی کنیم.

عزت‌الله مهرآوران نمایشنامهنویس، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون نیز در بخش دیگری از مراسم افتتاح اولین یادواره‌ نمایشنامه‌خوانی «نی‌نوا» در سخنانی کوتاه گفت: خیلی خوشحالم از این‌ که می‌بینم در نقاط مختلف شهر تهران، مردم علاقه‌مندی خودشان را به تئاتر نشان می‌دهند. به دلیل اینکه رسم فرهنگی ما و ادبیات ما شنیداری بوده، چنین برنامه‌هایی می‌توانند سرآغاز این باشند تا به بهتر شنیدن عادت‌ کنیم.

وی ادامه داد: در نمایشنامه‌خوانی صمیمیت و خصلت‌های انسانی با ابزار زبان و صدا است که مفاهیم را منتقل می‌کند. من خیلی دلم می خواست که یک روز هنرمندانی مثل سیروس همتی همت‌ کند و بچه‌ها را در سنین مختلف به نمایشنامه‌خوانی عادت بدهد و این می‌‌تواند به خصوص برای خانواده‌های ایرانی که قصه گفتن در آن ها رواج داشته، راه‌گشا باشد. ما می‌توانیم به بچه‌های‌مان یاد بدهیم که هم خوب بخوانند و هم خوب بشنوند.



در بخش پایانی این مراسم با نمایشنامه «این منم» به نویسندگی مشترک سیروس همتی و تقی همتی‌نیا و کارگردانی سیروس همتی و نقش‌خوانی ساقی عسگری، علی یعقوب زاده، مریم صدیق، علی گرجی و همتی خوانش شد.