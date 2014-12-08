سید فخر الدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح جابه جایی فرودگاه که از سوی برخی مسئولان عنوان می شود، تصریح کرد: برای جابه جایی فرودگاه در وهله اول باید زمین مناسب انتخاب شود و پیدا کردن و اختصاص دادن هزار و ۳۰۰ هکتار زمین در سطح استان که مناسب احداث یک فرودگاه است، به سادگی قابل دست یابی نیست.

وی افزود: فرودگاه ابنیه خاص با معماری خاص است و مکان یابی ایجاد فرودگاه آیتم های مختلفی را در بر دارد که بدون توجه به آن نمی توان نسبت به احداث فرودگاه اقدام کرد.

مدیر کل فرودگاه های استان تاکید دارد که به دلیل کاربری کشاورزی اغلب زمین ها در این منطقه پیدا کردن زمین مناسب برای انتقال فرودگاه در کوتاه مدت معقول و منطقی نیست.

هاشمی در خصوص استدلال برخی مسئولان مبنی بر مناسب نبودن مکان فرودگاه اضافه کرد: اینکه عنوان می شود اقلیم فعلی فرودگاه مناسب نیست و از جمله دلایل تاخیر در پروازها را اقلیم فعلی می دانند استدلال درستی نبوده و در مقطع احداث فرودگاه بهترین گزینه برای زمین فرودگاه مکان فعلی بوده است.

مدیر کل فرودگاه های استان تاکید دارد که در عین حال به منظور بهبود کیفی پروازها و کاهش تاخیر و لغو پرواز اقداماتی در دست انجام است تا فرودگاه اردبیل به شکل مطلوبی توسعه یافته و پاسخگوی نیازهای حمل و نقل هوایی باشد.

هاشمی تصریح کرد: در عین حال در صورتی که زمانی محرز شود به دلیل افزایش تعداد پروازها فرودگاه باید توسعه یافته یا تغییر مکان داده شود باید با بررسی علمی و کارشناسی مکان مناسبی به این منظور انتخاب شود.

به گفته مدیر کل فرودگاه های استان در حال حاضر این فرودگاه توان پوشش حمل و نقل هوایی استان را داشته و با اقدامات توسعه ای جدید حتی می تواند به عنوان زیر ساخت مناسبی برای منطقه ویژه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در خصوص تعداد پروازهای این فرودگاه اضافه کرد: در شش ماهه نخست امسال ۹۲۲ پرواز نشست و برخواست از فرودگاه اردبیل انجام شده است.

به گفته هاشمی در طی پروازها ۱۱۴ هزار و ۳۷۵ نفر مسافر و ۸۷۳ هزار و ۷۴۰ کیلوگرم بار جابه جا شده است.