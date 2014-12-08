تجمع بزرگ عزاداران حسینی در خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی در این رابطه گفت: برگزاری مراسم های مذهبی و دینی در ترویج و گسترش فرهنگ ناب اسلامی در سطح جامعه نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به تجمع عظیم مردمی در روز اربعین افزود: این تجمع به‌عنوان یک مانور بزرگ سیاسی عبادی می تواند برنامه ریزیها و توطئه های دشمنان اسلام را خنثی و آنها را از دستیابی به اهداف پلید خود که همان ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی و کم ارزش کردن مبانی و ارزش های دینی و مذهبی است نا امید و مأیوس کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان اظهار داشت: به همت اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان و جامعه اسلامی اصناف و بازار شهرستان خرم اباد تجمع بزرگ عزادارن حسینی در روز اربعین ساعت ۹ صبح در مقابل حوزه کمالیه شهرستان خرم آباد با حضور گسترده هیئات مذهبی، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی با تقدیر از حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان لرستان در برگزاری این مراسم عنوان کرد: همچنین سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان، حوزه علمیه کمالیه خرم آباد، صدا و سیمای مرکز لرستان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در برگزاری این مراسم همکاری دارند.

حجت‌الاسلام مهدوی امین در پایان سخنان خود تصریح کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده نظیر این مراسم در همه شهرستانهای استان با شکوه و گستردگی خاصی برگزار خواهد شد.