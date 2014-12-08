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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

حجت الاسلام مهدوی امین:

تجمع بزرگ عزاداران حسینی در خرم آباد برگزار می شود

تجمع بزرگ عزاداران حسینی در خرم آباد برگزار می شود

خرم آباد - مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان از برگزاری تجمع بزرگ عزاداران حسینی طی روز اربعین در شهرستان خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی در این رابطه گفت: برگزاری مراسم های مذهبی و دینی در ترویج و گسترش فرهنگ ناب اسلامی در سطح جامعه نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به تجمع عظیم مردمی در روز اربعین افزود: این تجمع به‌عنوان یک مانور بزرگ سیاسی عبادی می تواند برنامه ریزیها و توطئه های دشمنان اسلام را خنثی و آنها را از دستیابی به اهداف پلید خود که همان ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی و کم ارزش کردن مبانی و ارزش های دینی و مذهبی است نا امید و مأیوس کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان اظهار داشت: به همت اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان و جامعه اسلامی اصناف و بازار شهرستان خرم اباد تجمع بزرگ عزادارن حسینی در روز اربعین ساعت ۹ صبح در مقابل حوزه کمالیه شهرستان خرم آباد با حضور گسترده هیئات مذهبی، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی با تقدیر از حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان لرستان در برگزاری این مراسم عنوان کرد: همچنین سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان، حوزه علمیه کمالیه خرم آباد، صدا و سیمای مرکز لرستان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در برگزاری این مراسم همکاری دارند.

حجت‌الاسلام مهدوی امین در پایان سخنان خود تصریح کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده نظیر این مراسم در همه شهرستانهای استان با شکوه و گستردگی خاصی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2438501

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