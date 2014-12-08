به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید سیف بیان داشت: ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف حمایت از مطالعات کاربردی در حوزه مهندسی دریا، "طرح حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه صنایع دریایی" را آغاز کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به طرح حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه صنایع دریایی گفت: این طرح با هدف حمایت از مطالعات کاربردی در حوزه مهندسی دریا، در دو سطح عمومی و اختصاصی اجراء خواهد شد.

وی افزود: حمایت عمومی این طرح شامل دانشجویان حوزه های مرتبط با مهندسی دریا است و حمایت اختصاصی طرح مشروط به انجام پایان نامه حسب نیاز سازمان ها و نهادهای اجرائی در قالب قرارداد مشخص و شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه رشته ها خواهد بود.

سیف ابرازداشت: اساتید محترم دانشگاه ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی به نشانی:www.mitc.isti.ir مراجعه کنند.