"انبار تاریخی نمک شاهرود" در فهرست آثار ملی ثبت شد

حمید رضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنای تاریخی "انبار نمک" که در نزدیکی میدان مرکزی شاهرود در ابتدای خیابان شهدا واقع شده و در مساحتی حدود ۵۵۰ متر مربع مربوط به دورۀ قاجار است در تاریخ ۱۲ آذرماه جاری به شمارۀ ۳۱۱۴۲ در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

وی افزود: وجه تسمیه این بنا به دلیل اینکه حدود ۶۰ سال انبار نمک بوده، نام انبار نمک را به خود اختصاص داده و در قدیم به عنوان بارانداز بازار تاریخی شاهرود استفاده می شده است.

رئیس اداره ميراث فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري شهرستان شاهرود اضافه کرد: این بنا دارای ۲۳ گنبد به ارتفاع ۵ متر، از مصالح خشت و گل ساخته شده است.

حسنی خاطرنشان ساخت: "انبار نمک" از جمله بناهای در معرض تخریب است که حفظ آن، می تواند با تغییر کاربری، مکانی گردشگری در مرکز شهر شاهرود ایجاد کند و وجود پارکینگ مرکزی در کنار این بنای تاریخی امکان مناسبی برای بازدید و استفاده بهتر از آن را مهیا کرده است.

وی در پایان متذکر شد: بر اساس مادۀ ۵۶۰ قانون مجازات اسلامي هر کس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي کشور يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذکور در حريم آثار فرهنگي _ تاريخي مذکور در اين ماده مبادرت به عملياتي کند که سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذکور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يک تا سه سال محکوم مي شود.