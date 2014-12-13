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۲۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۳

کمتر از 8 ماه از عرضه چاپ نخست؛

کتاب شیخیه و بابیه در ایران به چاپ دوم رسید

کتاب شیخیه و بابیه در ایران به چاپ دوم رسید

کتاب «شیخیه و بابیه در ایران»، اثر مهدی نورمحمدی، هشت ماه پس از چاپ اول، تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در 551 صفحه تنظیم شده، دارای 12 فصل است: 1- شیخ احمد احسایی، 2- شهید ثالث (ره)، 3- سیدکاظم رشتی،4- شیخیه بعد از سیدکاظم، 5- سیدعلی‌محمد باب، 6- آثار و احکام باب، 7- شورش قلعۀ طبرسی، 8- فتنۀ دارابی، 9- شورش بابیان در زنجان، 10-قتل عام بابیان، 11- طاهره قره‌­العین، 12- بابیان پس از باب.

بعد از فصل دوازدهم و در پایان کتاب، تعداد 56 قطعه عکس و سند به چاپ رسیده که از آن میان می‌توان به عکس و دستخط شیخ‌احمد احسایی، سیدکاظم رشتی، سیدعلی‌محمد باب، طاهره قره‌العین و عکس خانۀ قره‌­العین در قزوین، صحرای بدشت، باغ ایلخانی (محل قتل قره‌­العین) و محل ضربت خوردن شهید ثالث توسط بابیان، اشاره کرد.

با توجه به اینکه فرقه‌های شیخیه و بابیه، مقدمه تشکیل فرقه بهائیت به شمار می‌روند، از این دو فرقه بیشتر در کتب مربوط به نقد و رد بهائیت سخن رفته و کتابی جامع در این خصوص، کمتر به چاپ رسیده، اما به نظر می‌رسد این نقیصه در کتاب حاضر، جبران شده و به طور مستقل به چگونگی پیدایش فرقه‌های شیخیه و بابیه پرداخته شده است.

از ویژگی‌های این اثر تحقیقی و تاریخی، بهره‌­گیری از اسناد و منابع منتشر نشده است که بر جذابیت آن افزوده است. برخی از مطالب این کتاب برای اولین بار است که به چاپ می‌رسد. برای مثال، مندرجات فصل 1 و 11 (شیخ احمد احسایی و طاهرۀ قره‌­العین)، از جمله مطالبی است که کمتر در کتب دیگر به این گستردگی و تفصیل به آنها پرداخته شده است.

چاپ دوم کتاب «شیخیه و بابیه در ایران» از سوی انتشارات نگاه عرضه شده و در کلیۀ کتابفروشی‌ها در دسترس دوستداران کتاب است.

کد مطلب 2438536

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