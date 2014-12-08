وقوع دو فقره تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: صبح امروز ساعت ۶ برخورد دو دستگاه سواری رانا با کامیون کشنده ماک باعث فوت دو نفر و مصدوم شدن دو نفر شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را گردش غلط راننده سواری رانا عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: متاسفانه در هشت ماهه سالجاری بیش از ۲۱ درصد از تصادفات در محورهای مواصلاتی استان زنجان به علت عدم رعایت حق تقدم و گردش غط رانندگان است.

سرهنگ شیر محمدی به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اشاره کردو گفت: در حال حاضر تردد در محورها به آرامی صورت می گیرد ولی با توجه به بردوت هوا و بارش باران سطح جاده ها لغزنده خواهد شد و رانندگان حتما خودرو خود را به وسایل ایمنی و فنی تجهیز کنند.