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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۹

همزمان با آغاز ثبت نام طرح ترافیک:

ساعت کار مرکز معاینه فنی بیهقی افزایش یافت

ساعت کار مرکز معاینه فنی بیهقی افزایش یافت

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران از افزایش ساعت کار مرکز معاینه فنی بیهقی از فردا 18آذرماه به مدت یک هفته خبر داد و گفت :این مرکز تا ساعت 18 به شهروندان خدمات رسانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،ولی الله آذروش با بیان اینکه از روز گذشته ثبت نام اینترنتی آرم طرح ترافیک سال 94 آغاز شده است، گفت: با توجه به اینکه تنها برگه معاینه فنی مراکز مکانیزه شهر تهران در سامانه ثبت نام اینترنتی آرم طرح ترافیک معتبر است، به منظور رفاه حال شهروندان ساعت کار مرکز معاینه فنی بیهقی از تاریخ 18آذرماه به مدت یک هفته و تا 25آذر ماه افزایش یافته است.

آذروش با اشاره به اینکه مرکز معاینه فنی بیهقی از روز سه شنبه تا ساعت 18 فعالیت خواهد داشت، بیان کرد: این امکان به منظور رفاه حال آن دسته از شهروندانی که شاغل هستند و در ساعت اداری امکان مراجعه به مراکز را ندارند، فراهم شده است .

وی تصریح کرد: اطلاعات برچسب های معاینه فنی شهر تهران به صورت برخط در سامانه ثبت نام اینترنتی شهرداری تهران ثبت خواهد شد و دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات نیست .

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تاکید کرد: در صورت نیاز و چنانچه با استقبال شهروندان مواجه باشیم این امکان فراهم است که ساعت کار دیگر مراکز نیز افزایش یابد .

کد مطلب 2438544
نورا حسینی

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