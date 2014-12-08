توافق برقی ایران و اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر عراق یکی از مشتریان برق ایران است به طوری که توافق جدیدی به منظور تمدید قرارداد صادرات برق به این کشور همسایه برای سال 2015 میلادی حاصل شده است.

همزمان با تمدید قرارداد صادرات برق به عراق، مقامات شرکت توانیر ایران هم پس از مذاکره با مسئولان برقی وزارت نیروی اقلیم کردستان عراق، تفاهم نامه جدیدی به منظور افزایش حجم صادرات برق امضا کردند.

با امضای این تفاهم نامه جدید بین ایران و اقلیم کردستان عراق، حجم صادرات برق به این منطقه حدود 20 مگاوات افزایش می یابد.

عبدالعزیز کریمی مدیر عامل شركت برق منطقه اي غرب ایران در گفتگو با نماینده وزارت نیروی اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه هم اکنون برق از غرب ایران از مسیر سه خط انتقال به اقلیم کردستان عراق صادر می شود، گفت: این خطوط صادرات برق شامل خط انتقال 400 كيلوولت اسلام آباد به دياله، خط 132 كيلو ولت سرپل ذهاب به خانقين و خط 63 كيلوولت مريوان به پنجوين است.

این مقام مسئول در توانیر با اعلام اینکه در شرایط فعلی و با کاهش گرمای هوا حدود 580 مگاوات برق به عراق صادر می شود، تصریح کرد: صادرات بــرق به عراق در قــالب يك سياست متمركز كه وزارت نيرو ابلاغ مي كند، انجام می شود.

وی با یادآوری اینکه در طول سال هاي گذشته هم از شهرستان مريوان به كردستان عراق برق صادر شده است، اظهار داشت: به منظور هماهنگي بيشتر و ارتباطات بهتر و با توجه به فصل سرما كه اقليم كردستان عراق نياز بيشتري به انرژي برق دارد، مقرر شد در قالب تفاهم نامه اي كه به امضای دو طرف رسيده، صادرات انرژي به اين منطقه به مقدار 20 مگاوات افزایش یابد.

در این نشست مشترک صبحي مشاور وزير نيرو اقليم كردستان عراق در امور انرژي و برق با اشاره به آمادگی این منطقه برای همکاری بیشتری برق با شرکت های ایرانی، بیان کرد: معتقديم كه ايران با اقليم كردستان عراق مي توانند درقالب يك تيم متحد و متشكل عمل كنند.

این مقام در وزارت نیروی اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه هم اكنون اقليم كردستان عراق با توجه به وضعيت موجود منطقه و مشكلاتي كه با حضور گروه هاي تكفيري ايجاد شده است، نيازمند انرژي بيشتري است، تاکید کرد: دست ياري و كمك به سوي ايران دراز مي‌كنيم و اميدواريم جمهوري اسلامي ايران همچون هميشه و پرتوان ما را ياري کند.

به گزارش مهر، در این نشست مشترک تفاهم نامه اي در چهار بند در زمينه فراهم کردن زيرساخت هاي لازم از سوي اقليم كردستان عراق به منظور تبادل انرژي و انتقال 20 مگاوات برق از سوي شركت برق منطقه‌اي غرب به امضاي دو طرف رسيد.